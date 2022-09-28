Новости экономики на РТР-Беларусь за 28.09.2022

Когда на сельхозярмарках и в палатках с овощами появятся кассовые аппараты? Какие злаки временно запрещено вывозить из Беларуси? И каковы промежуточные результаты уборочной? Об этом в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. С 2023 года торговать на ярмарках и в палатках можно будет только с кассовым аппаратом

Торговать на ярмарках с 2023 года можно будет только при наличии кассового оборудования. Это правило коснется юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Министерство по налогам и сборам призывает заранее позаботиться о покупке терминалов. Кроме того, необходимо заключить договор на регистрацию, информобслуживание и добавление в систему. Подробности можно узнать на сайтах оператора кассового оборудования и Госкомитета по стандартизации. В ведомстве также отметили, что с 2023-го по 2025 год аппараты будут дорабатывать либо заменять. Рожь, пшеницу, кукурузу и еще 16 видов злаков нельзя вывозить из Беларуси

В Беларуси на полгода продлен запрет на вывоз зерна. Вступило в силу соответствующее постановление Совмина. Так, за пределы страны вне зависимости от государства происхождения по-прежнему не выпускают 19 видов злаков. Среди них – рожь, пшеница, ячмень, кукуруза и просо, гречиха, овес и другие культуры. Исключение – зерно органического производства с белорусскими сертификатами соответствия, грузы гуманитарной помощи и следующие транзитом. Ограничения будут действовать до 24 марта. Урожай зерновых на 1,5 миллиона тонн больше, чем в 2021 году