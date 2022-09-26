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Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.09.2022

26 сентября 2022 20:17
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Как изменились правила реализации древесины в Беларуси? Сколько отечественных самосвалов отправится в этом году в Россию? И какие медпрепараты презентовали на выставке в Монголии наши предприятия?

Подробности в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Древесину белорусам будут продавать на выгодных условиях

Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.09.2022-1

Древесина для белорусов стала доступнее. Обновленные правила реализации этого сырья вступили в силу накануне. Теперь в лесхозах можно купить до 70 кубометров круглого леса для строительства, реконструкции и капремонта жилых домов. Цена будет ниже рыночной – она рассчитывается исходя из затрат на заготовку и доставку. Чтобы купить древесину по новым правилам, сначала нужно подать заявление и собрать необходимые документы. Главное условие – использовать продукцию по назначению. Кроме того, по привлекательным ценам можно покупать до 10 кубометров стройматериала для ремонта зданий на дачных участках.

БелАЗ отправит в Россию 900 самосвалов

Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.09.2022-4

Рекордное количество самосвалов в 2022 году БелАЗ отправит в Россию. Партнерам отгрузят около 900 машин. Наиболее востребована техника с грузоподъемностью 130 и 220 тонн. Всего на алмазных, угольных и других месторождениях в Российской Федерации работает около 11 тысяч наших большегрузов. Сейчас главная задача – строительство сервисных центров в соседней стране. Наладить новые бизнес-связи в этой сфере поможет постоянная экспозиция Беларуси на ВДНХ в Москве. Накануне у комплекса установили легендарный БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн.

Сотрудничество Беларуси и Монголии. Чем заинтересовали партнеров наши препараты?

Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.09.2022-7

Белорусскую фармацевтическую продукцию представили на международной ярмарке в Монголии. На стенде – как уже известные отечественные препараты, так и последние разработки наших ученых. В ходе форума прошел ряд двусторонних встреч. С партнерами обсудили вопросы развития сотрудничества, увеличения поставок наших лекарств в Монголию.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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