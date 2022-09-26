Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.09.2022

Как изменились правила реализации древесины в Беларуси? Сколько отечественных самосвалов отправится в этом году в Россию? И какие медпрепараты презентовали на выставке в Монголии наши предприятия? Подробности в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Древесину белорусам будут продавать на выгодных условиях

Древесина для белорусов стала доступнее. Обновленные правила реализации этого сырья вступили в силу накануне. Теперь в лесхозах можно купить до 70 кубометров круглого леса для строительства, реконструкции и капремонта жилых домов. Цена будет ниже рыночной – она рассчитывается исходя из затрат на заготовку и доставку. Чтобы купить древесину по новым правилам, сначала нужно подать заявление и собрать необходимые документы. Главное условие – использовать продукцию по назначению. Кроме того, по привлекательным ценам можно покупать до 10 кубометров стройматериала для ремонта зданий на дачных участках. БелАЗ отправит в Россию 900 самосвалов

Рекордное количество самосвалов в 2022 году БелАЗ отправит в Россию. Партнерам отгрузят около 900 машин. Наиболее востребована техника с грузоподъемностью 130 и 220 тонн. Всего на алмазных, угольных и других месторождениях в Российской Федерации работает около 11 тысяч наших большегрузов. Сейчас главная задача – строительство сервисных центров в соседней стране. Наладить новые бизнес-связи в этой сфере поможет постоянная экспозиция Беларуси на ВДНХ в Москве. Накануне у комплекса установили легендарный БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн. Сотрудничество Беларуси и Монголии. Чем заинтересовали партнеров наши препараты?