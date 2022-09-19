Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.09.2022

Расскажем в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Новости Беларуси. Владельцам каких иностранных компаний, работающих в Беларуси, запретили продавать акции? Повысятся ли цены на жилищно-коммунальные услуги до конца года? И как менялись цифры розничной и оптовой торговли в последние месяцы?

Вступило в силу соответствующее постановление. Перечень пополнили еще четыре юрлица с капиталом из Латвии, Польши, Кипра. В документах также уточняется, что все операции производятся с сохранением блокировки иностранных акций. Другие манипуляции с депозитами запрещены. Совет министров запретил продажу акций фирм с иностранным капиталом 1 июля. В список компаний вошли около 200 юрлиц.

ЦЕНЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬСЯ ДО КОНЦА 2022 ГОДА

В профильном министерстве отметили, что тарифы пересматривать не планируется. На сегодня большинство белорусов оплачивает около четверти себестоимости гигакалории, остальное возмещается за государственный счет. Кроме того, из бюджета компенсируются затраты на оплату ЖКУ малообеспеченным семьям. Условие – не превышать нормы потребления.