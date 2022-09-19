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Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.09.2022

19 сентября 2022 15:27
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Новости Беларуси. Владельцам каких иностранных компаний, работающих в Беларуси, запретили продавать акции? Повысятся ли цены на жилищно-коммунальные услуги до конца года? И как менялись цифры розничной и оптовой торговли в последние месяцы?  

Расскажем в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.09.2022-1

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛО СПИСОК КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОКИДАТЬ ИНОСТРАННЫЕ АКЦИОНЕРЫ  

Вступило в силу соответствующее постановление. Перечень пополнили еще четыре юрлица с капиталом из Латвии, Польши, Кипра. В документах также уточняется, что все операции производятся с сохранением блокировки иностранных акций. Другие манипуляции с депозитами запрещены. Совет министров запретил продажу акций фирм с иностранным капиталом 1 июля. В список компаний вошли около 200 юрлиц.  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.09.2022-4

ЦЕНЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬСЯ ДО КОНЦА 2022 ГОДА  

В профильном министерстве отметили, что тарифы пересматривать не планируется. На сегодня большинство белорусов оплачивает около четверти себестоимости гигакалории, остальное возмещается за государственный счет. Кроме того, из бюджета компенсируются затраты на оплату ЖКУ малообеспеченным семьям. Условие – не превышать нормы потребления.  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 19.09.2022-7

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ  

Как сообщает Белстат, по сравнению с январем-августом 2021 года, он просел на 2 % и составил 44 миллиарда долларов. Продажи активно росли в первом квартале 2022-го, затем ситуация изменилась. С начала лета объемы начали снижаться. Оптовая торговля за 8 месяцев упала почти на 17 %. При этом вырос розничный оборот товаров в расчете на душу населения: он прибавил 2 рубля 40 копеек и достиг 19,5 рубля.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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