Новости экономики на РТР-Беларусь за 14.12.2022

Новости Беларуси. Какой штраф придется заплатить предпринимателям за необоснованное завышение цен? За что МАРТ вынес предписание популярному онлайн-магазину? И сколько новогодних подарков уже выпущено в Беларуси? Подробности в экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Какой штраф установили за необоснованное завышение цен?

В Беларуси установлены размеры штрафов за необоснованное завышение цен. Соответствующий закон накануне подписал глава государства. Документ вносит изменения в кодексы об административной ответственности. Привлечь к ней могут за отсутствие в товарных документах данных о формировании цен, указание неполной или недостоверной информации. Индивидуальным предпринимателям за нарушения может грозить штраф на сумму до 20 базовых величин, а субъекты хозяйствования рискуют лишиться до 10 % суммы денежной оценки операции, указанной в документах. Новый закон станет частью реализации октябрьской директивы Президента «О недопустимости роста цен». Мера направлена на защиту интересов граждан, поставку на внутренний рынок потребтоваров по обоснованной стоимости. МАРТ вынесло повторное предписание крупному онлайн-магазину. За что?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло повторное предписание крупному онлайн-маркетплейсу. Причиной стало взимание магазином оплаты за возврат товара. На работу интернет-магазина в конце прошлой недели стали массово жаловаться покупатели. Если клиент хотел вернуть товар и получить деньги обратно, его заставляли оплатить доставку обратно на склад. Это требование является незаконным. Как сообщили в ведомстве, ответственные должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности. Предписание от МАРТ уже выносилось маркетплейсу несколько месяцев назад после жалоб покупателей. Тогда компании пришлось отменить незаконный сбор. Белорусские кондитеры выпустили более 2 миллионов новогодних подарков

Более 2 миллионов 100 тысяч новогодних подарков выпустили белорусские кондитеры. Это 98 % от общего запланированного объема. В 2022 году подарки выпускаются не только на двух главных кондитерских гигантах страны. Несколько тысяч сладких наборов в тестовом режиме оформили на крупной столичной фабрике печенья и других предприятиях. В коробках как традиционные шоколад, ирис, карамель, конфеты, так и новые виды сладостей. Комплектация праздничных наборов – сложный процесс, который стартует еще в начале осени и требует найма дополнительных фасовщиков. Главная задача – обеспечить разнообразие как по ассортименту, так и по ценам. Первоочередные заказчики новогодних подарков – белорусские торговые сети, которые на 100 % обеспечены отечественной продукцией. Хватает наборов и для экспорта. Около 35 тысяч праздничных коробок поставлены в Россию, Казахстан, Азербайджан, США, Латвию. И о ситуации на валютном рынке.