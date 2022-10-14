Новости экономики на РТР-Беларусь за 14.10.2022

Банк развития увеличил в 1,5 раза кредитные ресурсы для малого и среднего предпринимательства. Целевая поддержка оказывается стартап-компаниям, экологическим, импортозамещающим и экспортно ориентированным проектам. Также в фокусе женское и социальное предпринимательство, предприятия производственной сферы, торговли и услуг, сельского, лесного и рыбного хозяйств. Финансирование проводят через банки-партнеры по ставке от 9 % годовых на срок до пяти лет.

Широкая денежная масса в сентябре в Беларуси увеличилась почти на 2 %. В обращении, а также на счетах в банках физлиц и предприятий по данным на 1 октября находилось более 55 миллиардов 240 миллионов рублей. За первый месяц осени объем наличных денег в обороте увеличился. Возросли и переводные депозиты, а также вклады в иностранной валюте. В то же время немного сократился объем выпущенных ценных бумаг в белорусских рублях.

Курсы валют на 14 и 15 октября