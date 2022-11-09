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Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.11.2022

09 ноября 2022 19:39
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Новости Беларуси. Как в Беларуси решаются вопросы с тетрапаком и офисной бумагой? Где будет работать партия БелАЗов, направленная в Россию? И какое место среди стран ЕАЭС заняла Беларусь по производству молока?

Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Как в Беларуси решают вопрос с нехваткой офисной бумагой?

Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.11.2022-1

В Беларуси почти решена проблема с нехваткой офисной бумаги. Об этом сообщили в концерне «Беллесбумпром». Все упиралось в отсутствие белил, поставки которых западные страны приостановили по политическим мотивам. Теперь партнеры возобновили сотрудничество. Однако задача для белорусских производителей сегодня – наладить выпуск белил в стране. Это почти единственный недостающий ингредиент для бумажных производств. Другая важная задача концерна – обеспечить страну тетрапаком. Картон для него уже выпускается в Добруше, но для создания готовой упаковки нужен инвестор. Беларусь привлекает к партнерству индийские и китайские фирмы и готова дать сырье в обмен на запуск производства. Другой вариант – сотрудничество с российской компанией, которая согласна закупать в Беларуси картон. В обмен – гарантия полностью обеспечить тетрапаком наш внутренний спрос.

Партию 90-тонных самосвалов БелАЗ поставят в Россию

Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.11.2022-4

11 самосвалов БелАЗ поставят в Россию. 90-тонные грузовики будут перевозить горную массу в карьере по добыче алмазов. Автопарк добывающей компании уже пополнили семь машин, еще четыре ждут до конца месяца. Это не первые БелАЗы на российском предприятии: четыре года назад сюда уже поставили пять белорусских грузовиков, которые хорошо себя показали в работе. Наши самосвалы хвалят за неприхотливость, эффективность, экономию топлива и простоту в обслуживании. К слову, компания-заказчик разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение алмазов. Первые тонны породы в одном из карьеров вывез белорусский самосвал. Сейчас эта машина установлена как памятник на смотровой площадке.

Какое место среди стран ЕАЭС заняла Беларусь по производству молока?

Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.11.2022-7

Беларусь заняла второе место среди стран ЕАЭС по производству молока. Так, по итогам января-октября в физических объемах наши аграрии получили почти 6 миллионов тонн продукта, обойдя Казахстан, и по объемам уступили только России. Она же остается основным импортером белорусской молочки. В целом государства ЕАЭС по итогам трех кварталов увеличили производство сельхозпродукции почти на 5,5 %. Рост зафиксирован во всех странах, в том числе в Беларуси – на 4,9 %. Как объяснили в Евразийской экономической комиссии, таких показателей достигли благодаря хорошему урожаю.

Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.11.2022-10

И в заключение – о курсах валют, установленных Нацбанком. 9 ноября белорусский рубль укрепился к российскому, а также юаню и доллару, а стоимость евро увеличилась.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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