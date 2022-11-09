Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.11.2022

Новости Беларуси. Как в Беларуси решаются вопросы с тетрапаком и офисной бумагой? Где будет работать партия БелАЗов, направленная в Россию? И какое место среди стран ЕАЭС заняла Беларусь по производству молока? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Как в Беларуси решают вопрос с нехваткой офисной бумагой?

В Беларуси почти решена проблема с нехваткой офисной бумаги. Об этом сообщили в концерне «Беллесбумпром». Все упиралось в отсутствие белил, поставки которых западные страны приостановили по политическим мотивам. Теперь партнеры возобновили сотрудничество. Однако задача для белорусских производителей сегодня – наладить выпуск белил в стране. Это почти единственный недостающий ингредиент для бумажных производств. Другая важная задача концерна – обеспечить страну тетрапаком. Картон для него уже выпускается в Добруше, но для создания готовой упаковки нужен инвестор. Беларусь привлекает к партнерству индийские и китайские фирмы и готова дать сырье в обмен на запуск производства. Другой вариант – сотрудничество с российской компанией, которая согласна закупать в Беларуси картон. В обмен – гарантия полностью обеспечить тетрапаком наш внутренний спрос. Партию 90-тонных самосвалов БелАЗ поставят в Россию

11 самосвалов БелАЗ поставят в Россию. 90-тонные грузовики будут перевозить горную массу в карьере по добыче алмазов. Автопарк добывающей компании уже пополнили семь машин, еще четыре ждут до конца месяца. Это не первые БелАЗы на российском предприятии: четыре года назад сюда уже поставили пять белорусских грузовиков, которые хорошо себя показали в работе. Наши самосвалы хвалят за неприхотливость, эффективность, экономию топлива и простоту в обслуживании. К слову, компания-заказчик разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение алмазов. Первые тонны породы в одном из карьеров вывез белорусский самосвал. Сейчас эта машина установлена как памятник на смотровой площадке. Какое место среди стран ЕАЭС заняла Беларусь по производству молока?

Беларусь заняла второе место среди стран ЕАЭС по производству молока. Так, по итогам января-октября в физических объемах наши аграрии получили почти 6 миллионов тонн продукта, обойдя Казахстан, и по объемам уступили только России. Она же остается основным импортером белорусской молочки. В целом государства ЕАЭС по итогам трех кварталов увеличили производство сельхозпродукции почти на 5,5 %. Рост зафиксирован во всех странах, в том числе в Беларуси – на 4,9 %. Как объяснили в Евразийской экономической комиссии, таких показателей достигли благодаря хорошему урожаю.