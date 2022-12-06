Новости экономики на РТР-Беларусь за 06.12.2022

Какие проекты импортозамещения получат финансовую поддержку? И какими темпами в стране растут среднемесячные зарплаты? Какой процент белорусов предпочитает оплачивать услуги через ЕРИП? Об этом в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Белорусские проекты импортозамещения будут финансировать за счет российского кредита

Проекты импортозамещения в Беларуси начнут финансировать за счет российского кредита до конца года. Таковы планы Минфина. Поддержка ряда предприятий поможет Беларуси самой выпускать товары, которые раньше закупались за границей. Кроме того, наша страна будет получать доходы от добавленной стоимости и создаст для белорусов новые рабочие места. Речь о сумме около 1,7 миллиарда долларов в эквиваленте, которые выделила Россия. Как поясняли в правительстве Беларуси, большую часть кредита освоят в рамках гражданских проектов. Еще около 200 миллионов отправят на поддержку оборонной промышленности, в частности на разработку микроэлектроники. В планах также запуск машиностроительного проекта стоимостью в 300 миллионов долларов. Беларусь занимает второе место по росту среднемесячного заработка в ЕАЭС

По росту среднемесячного заработка Беларусь занимает второе место среди стран ЕАЭС. Такие данные приведены в ежегодной статистике организации. Так, в прошлом году темп роста средней зарплаты белорусов составил более 5 %. Больше было только в Казахстане. Средний доход на человека в нашей стране составляет 358 долларов в месяц. Это больше, чем в Казахстане, но меньше, чем в России. По данным сборника, в Беларуси в 2021 году снизилась численность рабочей силы – примерно на 50 тысяч человек. В остальных странах союза, наоборот, наблюдался рост. При этом в Беларуси в 2021-м зафиксирован наименьший процент безработицы. Мы стали лидером по уровню занятости населения: трудоустроенными были свыше 67 % граждан. Названы самые популярные платежи в системе ЕРИП

Большинство платежей в системе ЕРИП проводятся в безналичном формате. На такой вид оплат по итогам 10 месяцев пришлось более 82 %. Это больше, чем за тот же период 2021. Абонентами ЕРИП сегодня являются свыше 30 тысяч юрлиц, предпринимателей и самозанятых. В целом объем всех совершаемых операций вырос примерно на четверть. Физлица чаще всего оплачивают через систему услуги мобильной связи. В топ-5 также вошли коммунальные платежи, услуги интернет-провайдеров и телефония, банковские и финансовые операции, онлайн-магазины и сервисы. Всего в ЕРИП доступна оплата более 76 тысяч услуг. В том числе в приложениях банков, платежных сервисах, терминалах, банкоматах, а также в кассах и отделениях почты.