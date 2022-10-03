Новости экономики на РТР-Беларусь за 03.10.2022

Какие фирмы смогут получить от государства льготный кредит? Какую банкноту в Беларуси подделывают чаще всего? И что нового на биржевой электронной площадке импортозамещения? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. БУТБ запустила новую версию электронной площадки

Новую версию электронной площадки импортозамещения запустила Белорусская универсальная товарная биржа. Изменился дизайн, расширился функционал, а интерфейс стал удобнее. Вместе с тем система сохранила свои главные отличительные черты: круглосуточный доступ, возможность авторизации через электронную подпись, совместимость со всеми популярными браузерами, интеллектуальную систему поиска. Ожидается, что обновление привлечет новых участников торгов, которые могут найти здесь необходимые промышленные и потребительские товары. Площадка импортозамещения работает на бирже четыре месяца. За это время заключили более 9 тысяч сделок, их общая сумма – 60,5 миллиона белорусских рублей. Чаще всего подделывают купюры в 100 долларов и 2 000 российских рублей

В первом полугодии 2022-го в Беларуси выявили почти на 9 % больше фальшивых денег, чем за тот же период 2021 года. Таковы данные Нацбанка. Так, в январе-июне обнаружено 414 подделок, в основном доллары США. Чаще других встречались недействительные банкноты достоинством в 100, 50 долларов, 5 000 и 2 000 рублей. В Нацбанке отметили, что за указанный период число поддельных долларов значительно выросло, а евро и российских рублей – заметно снизилось. Большинство фальшивок обнаружено в Минске. Всего такие случаи фиксировались в 36 населенных пунктах. Как получить от государства кредит или имущество в лизинг на выгодных условиях?