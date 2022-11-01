Новости экономики на РТР-Беларусь за 01.11.2022

Новости Беларуси. Что нового ждет белорусов в ноябре, как изменились закупочные цены на золото и какие компании представляют Беларусь на химической выставке в Москве?

Рост пенсий, соцвыплат и зарплат, снижение кредитных ставок

В последнем месяце осени белорусов ждет ряд изменений. Главная новелла ноября – увеличение бюджета прожиточного минимума, который теперь составляет почти 340 рублей. В связи с этим повысятся некоторые выплаты, привязанные к показателю БПМ. Среди них зарплата бюджетников, ряд пособий, минимальные трудовые и социальные пенсии. К слову, с 1 ноября их можно получить в любом почтовом отделении, независимо от прописки и места жительства.

Также сегодня вступил в силу указ, который обязывает аптеки менять ценники вслед за снижением курсов валют. Такой подход должны применять ко всем лекарствам, независимо от страны-изготовителя.

Хорошие новости и для тех, кто планирует взять кредит. Белорусские банки с этого месяца снижают процентные ставки. Меняют схему работы и заправки. С этого дня на АЗС появилось дизельное топливо зимнего класса, которое может выдерживать низкие температуры. Что касается железнодорожного транспорта, с 1 ноября больше не действует сезонная скидка в 50 % на проезд для пенсионеров.