Новости экономики на РТР-Беларусь за 01.11.2022
Новости Беларуси. Что нового ждет белорусов в ноябре, как изменились закупочные цены на золото и какие компании представляют Беларусь на химической выставке в Москве?
Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
Рост пенсий, соцвыплат и зарплат, снижение кредитных ставок
В последнем месяце осени белорусов ждет ряд изменений. Главная новелла ноября – увеличение бюджета прожиточного минимума, который теперь составляет почти 340 рублей. В связи с этим повысятся некоторые выплаты, привязанные к показателю БПМ. Среди них зарплата бюджетников, ряд пособий, минимальные трудовые и социальные пенсии. К слову, с 1 ноября их можно получить в любом почтовом отделении, независимо от прописки и места жительства.
Также сегодня вступил в силу указ, который обязывает аптеки менять ценники вслед за снижением курсов валют. Такой подход должны применять ко всем лекарствам, независимо от страны-изготовителя.
Хорошие новости и для тех, кто планирует взять кредит. Белорусские банки с этого месяца снижают процентные ставки. Меняют схему работы и заправки. С этого дня на АЗС появилось дизельное топливо зимнего класса, которое может выдерживать низкие температуры. Что касается железнодорожного транспорта, с 1 ноября больше не действует сезонная скидка в 50 % на проезд для пенсионеров.
Министерство финансов снизило закупочные цены на драгоценные металлы
Новый прейскурант приема в Госфонд утвержден на золото, серебро и некоторые другие драгматериалы. Грамм чистого золота подешевел на 15 рублей: теперь за него дают чуть больше 120 рублей. Грамм серебра потерял в цене 33 копейки и теперь стоит менее 1,5 рубля. Повысилась только стоимость палладия.
Новые цены действуют с 1 ноября и не касаются банковских операций.
Национальный павильон Беларуси работает на 25-й международной выставке «Химия» в Москве
Свою продукцию презентуют флагманы отечественной нефтехимической отрасли – «Нафтан», «Гродно Азот», «СветлогорскХимволокно» и другие предприятия. Представлены как лучшие образцы производства и услуги, так и новинки. Делегаты от Беларуси примут участие и в деловой программе: международном химическом форуме, круглых столах, конференциях, семинарах. Всего выставка «Химия-2022» собрала более 200 компаний из 12 стран. Они представляют достижения в сферах «зеленой» химии, индустрии пластмасс, инновационных разработок, современных материалов.
О курсах валют, которые установил Нацбанк. Белорусский рубль 1 ноября продолжил укрепляться к евро. Доллар США также подешевел, а юань и российский рубль подорожали.