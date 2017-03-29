Новости экономики на 29.03.2017
Новости Беларуси. А вот как британская инфляция и падение в цене фунта стерлингов отразилось на курсах валют в Беларуси – узнаем у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.
Добрый вечер, Сергей! Рынок отреагировал на изменения незначительно, все-таки у белорусского рубля привязка к корзине валют.
Но евро все-таки сдал свои позиции – курс на завтра 2 рубля и 2 копейки.
Уверенней себя почувствовали доллар и российский рубль. Американский номинал оценили в 1 рубль и 87 копеек, сотню российских в 3 рубля и 29 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАКИСТАНОМ
В Минске прошел бизнес-форум с предпринимателями из Пакистана.
Представители текстильных предприятий заинтересованы в наших материалах:
в первую очередь, это полиэстер — редкий и востребованный в Пакистане. Подготовили свои предложения и льнозаводы. На пакистанском рынке у них есть шанс найти своего потребителя. Масштабы поставок пока оценить сложно, но, напомню, по разным сферам товарооборот между Беларусью и Пакистаном может вырасти до 1 миллиарда долларов в ближайшие четыре года.
ОХОТА НА ЗУБРА
Охота — одна из основных статей дохода от въездного туризма. На 19% выросло количество охотников в 2016. Вероятно, цифра будет больше с учетом безвизового режима. Самым эксклюзивным туром является охота на зУбра. Стоимость лицензии — 10 тысяч евро. В год выдается не более 25-ти таких разрешений, а все деньги идут на развитие популяции. Популярна у гостей из России, Австрии, Германии и Франции охота с собаками на птиц.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ В ШАНХАЕ
Тем временем белорусские продукты завоёвывают вкусы иностранного потребителя. В эти дни наши предприятия принимают участие в международной продовольственной выставке «Экспо Файн Фуд» в Китае. Стенд Беларуси представляют около десятка брендов — шоколад, печенье, напитки. Традиционно форум собирает не менее сотни тысяч посетителей. Для производителей это возможность найти партнеров и открыть новые торговые площадки.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
По данным Белстата сократилась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В городах эта цифра уменьшилась на 20 тысяч, в сельской местности – почти на 4 тысячи.
При этом в Министерстве архитектуры и строительства заявили, что жилье, построенное с господдержкой дорожать не будет. В прошлом году цена метра составила 760 рублей, в некоторых регионах эта цифра была еще меньше; и причин для роста цен нет - заверяют в министерстве.
НЕЖЕНСКИЕ НАУКИ?
Если бы в цифровой отрасли было одинаковое количество мужчин и женщин, то ВВП Европы вырос бы на 9 миллиардов евро.
К такому выводу пришли авторы гендерного исследования,
которое проводилось по заказу крупнейшей IT-корпорации. За последние 10 лет темпы занятости в технологическом секторе Европы росли в три раза быстрее, чем в других отраслях. Однако, при этом наблюдалось снижение интереса девочек к точным и естественным наукам, начиная с 15-летнего возраста. Сейчас ученые думают над тем, как мотивировать школьниц к изучению математики, физики и химии.