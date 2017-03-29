Новости экономики на 29.03.2017

Новости Беларуси. А вот как британская инфляция и падение в цене фунта стерлингов отразилось на курсах валют в Беларуси – узнаем у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой. Добрый вечер, Сергей! Рынок отреагировал на изменения незначительно, все-таки у белорусского рубля привязка к корзине валют. Но евро все-таки сдал свои позиции – курс на завтра 2 рубля и 2 копейки. Уверенней себя почувствовали доллар и российский рубль. Американский номинал оценили в 1 рубль и 87 копеек, сотню российских в 3 рубля и 29 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАКИСТАНОМ В Минске прошел бизнес-форум с предпринимателями из Пакистана. Представители текстильных предприятий заинтересованы в наших материалах: в первую очередь, это полиэстер — редкий и востребованный в Пакистане. Подготовили свои предложения и льнозаводы. На пакистанском рынке у них есть шанс найти своего потребителя. Масштабы поставок пока оценить сложно, но, напомню, по разным сферам товарооборот между Беларусью и Пакистаном может вырасти до 1 миллиарда долларов в ближайшие четыре года. ОХОТА НА ЗУБРА Охота — одна из основных статей дохода от въездного туризма. На 19% выросло количество охотников в 2016. Вероятно, цифра будет больше с учетом безвизового режима. Самым эксклюзивным туром является охота на зУбра. Стоимость лицензии — 10 тысяч евро. В год выдается не более 25-ти таких разрешений, а все деньги идут на развитие популяции. Популярна у гостей из России, Австрии, Германии и Франции охота с собаками на птиц. БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ В ШАНХАЕ Тем временем белорусские продукты завоёвывают вкусы иностранного потребителя. В эти дни наши предприятия принимают участие в международной продовольственной выставке «Экспо Файн Фуд» в Китае. Стенд Беларуси представляют около десятка брендов — шоколад, печенье, напитки. Традиционно форум собирает не менее сотни тысяч посетителей. Для производителей это возможность найти партнеров и открыть новые торговые площадки.