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Новости экономики на 29.03.2017

29 марта 2017 16:30
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Новости Беларуси. А вот как британская инфляция и падение в цене фунта стерлингов отразилось на курсах валют в Беларуси  – узнаем у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

Добрый вечер, Сергей! Рынок отреагировал на изменения незначительно, все-таки у белорусского рубля привязка к корзине валют.

Но евро  все-таки сдал свои позиции  –  курс на завтра 2 рубля и 2 копейки.

Уверенней себя почувствовали доллар и российский рубль. Американский номинал оценили в 1 рубль и 87 копеек, сотню российских в 3 рубля и 29 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики на 29.03.2017-1

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАКИСТАНОМ

В Минске прошел бизнес-форум с предпринимателями из Пакистана.

Представители текстильных предприятий заинтересованы в наших материалах:

в первую очередь, это полиэстер — редкий и востребованный в Пакистане. Подготовили свои предложения и льнозаводы. На пакистанском рынке у них есть шанс найти своего потребителя. Масштабы поставок пока оценить сложно, но, напомню, по разным сферам товарооборот между Беларусью и Пакистаном может вырасти до 1 миллиарда долларов в ближайшие  четыре года.

ОХОТА НА ЗУБРА

Охота — одна из основных статей дохода от въездного туризма.  На 19% выросло количество охотников в 2016. Вероятно, цифра будет больше  с учетом безвизового режима.  Самым эксклюзивным туром является охота на зУбра. Стоимость лицензии  —  10 тысяч евро. В год выдается не более 25-ти таких разрешений, а все деньги  идут на развитие популяции.   Популярна у гостей из России, Австрии, Германии  и Франции охота с собаками на птиц.

БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ В ШАНХАЕ

Тем временем белорусские продукты завоёвывают вкусы иностранного потребителя. В эти дни наши предприятия принимают участие в международной продовольственной выставке «Экспо Файн Фуд» в Китае. Стенд Беларуси представляют около десятка брендов — шоколад, печенье, напитки. Традиционно форум собирает не менее сотни тысяч посетителей. Для производителей это возможность найти партнеров и открыть новые торговые площадки.

Новости экономики на 29.03.2017-4

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

По данным Белстата сократилась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В городах эта цифра уменьшилась на 20 тысяч, в сельской местности – почти на 4 тысячи.

При этом в Министерстве архитектуры и строительства заявили, что жилье, построенное с господдержкой дорожать не будет. В прошлом году цена метра составила 760 рублей, в некоторых регионах эта цифра была еще меньше; и причин для роста цен нет -  заверяют в министерстве.

НЕЖЕНСКИЕ НАУКИ?

Если бы в цифровой отрасли было одинаковое количество мужчин и женщин, то ВВП Европы вырос бы на 9 миллиардов евро. 

К такому выводу пришли авторы гендерного исследования,

которое проводилось по заказу крупнейшей IT-корпорации. За последние 10 лет  темпы занятости в технологическом секторе Европы росли в три раза быстрее, чем в других отраслях.  Однако, при этом наблюдалось снижение интереса девочек к точным и естественным наукам, начиная с 15-летнего возраста. Сейчас ученые думают над тем, как мотивировать  школьниц к изучению математики, физики и химии.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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