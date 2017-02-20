Новости экономики 20.02.2017

Новости Беларуси. Производство, фармацевтика, технологии и ІТ-сектор – самые привлекательные направления для инвестирования в Беларуси. Чаще всего вкладывают деньги в реальный сектор экономики нашей страны Россия, Китай и Кипр. Но на самом деле география гораздо шире – это страны Азии и Ближнего Востока, Европейского союза, США и Канада. Так что представление о бизнес-климате нашей страны есть на всех континентах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Только в Минской области годовой портфель более 800 миллионов долларов. Активнее всего вкладываются в пищевую промышленность, строительство, энергетику и сельское хозяйство. Такая тенденция по всей стране. Так, в Лиде открыли завод по выпуску продуктов из индейки с участием литовского капитала, в Витебской области – производство жареного гороха. В него вложились россияне.

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ СТАЛО БОЛЬШЕ

Беларусь передвинулась сразу на 53 позиции вверх в рейтинге экономической свободы. Его составляет американский исследовательский центр Heritage Foundation и показывает степень невмешательства государства в различные сферы экономики.

В 2017-м наша страна заняла в данном рейтинге 104 место, получив оценку в 58,6%. В 2016-м мы были на 157 строчке с отметкой в 48,8%. Рост процентного пункта позволил Беларуси перейти в более высокую категорию. Нынешняя позиция – самая лучшая за все время существования рейтинга с 1995 года.

ЗА МОРОЗ ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ

За коммунальные услуги белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить. Напомним, на суммы февральских жировок влияют два фактора – возросшие тарифы и морозы. Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов. Рост объемов потребленной теплоэнергии ЖКХ возьмет на себя и погасит за счет снижения затрат в течение года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕВЫСИЛО СПРОС

На рынке загородной недвижимости переизбыток предложений. Поторговавшись с продавцом, цену можно сбить на треть. По данным общегородской базы недвижимости, количество выставленных на продажу домов за прошлый год увеличилось на 10%, а число сделок уменьшилось на 30% по разным сегментам рынка. Наиболее востребованные сегодня объекты загородной недвижимости – это готовые к постоянному проживанию дома площадью от 70 до 150 кв. м стоимостью от $30 000 до $130 000 в эквиваленте, расположенные не дальше 30 км от МКАД.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Белорусы стали получать больше международных переводов. 323 миллиона долларов только за прошлый год. Причем 96 миллионов за последние 3 месяца 2016-го. Правда, за год снизилась средняя сумма одного денежного перевода: с 341 в 2015 году до 314 в 2016-м. Отправлять за границу тоже стали меньше: 151 миллион в 2016 году против почти 157 в 2015 году. Средний чек отправления сократился с 341 до 308 долларов.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар реабилитируется, российский рубль падает в цене. «Американец» прибавил полкопейки. Курс на завтра 1,87. Евро снизился незначительно, минус пару пунктов, актуальная стоимость на завтра 1,99. Российский рубль опустился сразу на полторы копейки. И за сотню дают 3 рубля 23 копейки белорусских.