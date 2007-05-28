"Новое слово" в сельском хозяйстве

Первый отечественный агрегат почвообрабатывающий посевной собран на Брестском электромеханическом заводе. Это совместная разработка конструкторов завода и Института машиностроения Национальной академии наук Беларуси.

Проект осуществляется в рамках государственной программы оснащения агропромышленного комплекса страны современной техникой, рассчитанной на 2005-2010 годы.

Одни называют его АПП-6, другие - почвообрабатывающе-посевной агрегат, который способен обработать даже самую капризную белорусскую почву. Модель легко комплектуется различными почвообрабатывающими адаптерами. Вдобавок, многофункциональный агрегат не только пашет, но еще и сеет.

Различный набор рабочих органов для высева. Либо двухнизковый сошник, либо специальный сошник, разработанный на базе завода непосредственно и запатентованный. Это уникальный сошник. Он уплотняет семенное ложе, формирует его. Позволяет направить семена на дно канавки. И тем самым обеспечить лучшие всходы, и лучшую урожайность.

АПП-6 оснащен автоматической системой контроля. Шестиметровый захват, бункеры для зерна в 3 тысячи литров и 70 для удобрений - все это позволяет агрегату в течение светового дня работать всего с двумя заправками. А значит значительно экономить время и топливо.

В дальнейшем планируется выпуск опытной партии в количестве 20 штук. Чтобы испытать его на полях республики. В нынешнем году новый сельскохозяйственный агрегат планируется сертифицировать в Беларуси. Сотрудники завода не исключают поставки АПП-6 в страны СНГ. По подсчетам специалистов, отечественная машина обходится вдвое дешевле иностранных моделей.