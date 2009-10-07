Новинка Минского автозавода отправилась завоевывать европейский рынок

Впервые представленный МАЗ-205 ушел по маршруту к бельгийскому Кортрейку.

Там пройдет крупнейшая международная выставка техники.

Конструкторы рассчитывают обойти конкурентов сразу по нескольким параметрам. Новый автобус - длиной почти в 20 метров - оснащен двигателем экологического стандарта Евро-5, более половины комплектующих - белорусского производства.

Новинка, как и ряд других проектов завода, призваны укрепить позиции автогиганта на международной арене.

- У нас есть ряд проектов по производству троллейбусов с различными производителями - «Белкоммунмаш» и другими. То есть коллектив не стоит на месте и постоянно работает, тем более в такие времена как сейчас. Если мы не будем иметь новых образцов, не будем постоянно расширять и улучшать модельный ряд, то мы проиграем, - заявил Сергей Евтуховский, заместитель директора филиала «АМАЗ».