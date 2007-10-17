Новейшие технологии по энергосбережению на службу государству

Укрепление энергетической безопасности Беларуси потребуют до 2020 года 31 млрд. долларов.

Обновление энергосистемы Республики, реконструкция действующих и строительство новых подземных газо-нефтехранилищ хранилищ и собственной собственной АЭС - заложено в новой концепции энергобезопасности.

Рост цен на углеводородное сырье потребовал изменить многие подходы в сфере использования топливно-энергетических ресурсов. Экономить следует во всех отраслях экономики. Основная тенденция в энергосберегающих технологиях - внимание к использованию местных и альтернативных источников энергии. Например, котлы на биотопливе. Это когда котельная превращается в мини-ТЭЦ.

Проект по Мини-ТЭЦ соседствует с проектом Атомной электростанции. И хотя тендер на строительство отечественной АЭС еще не объявлен, российская сторона уже выразила готовность участвовать. Сегодня она представила проект станции.

Вовлечение в энергобаланс Беларуси ядерного топлива является одним из важных направлений обеспечения энергетической безопасности страны. Однако отнюдь не главным. Ориентировочно строительство АЭС потребует более 4 млд. Долларов. Однако до 2020 года планируется направить в энергосистему Беларуси 31 млрд. долларов. Чтобы выйти на качественно новый уровень энергобезопасности.