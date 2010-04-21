Новая технологическая стратегия: белорусской экономике необходим качественный прорыв

Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, выступая с Посланием к народу и Парламенту. Обеспечить его должна новая технологическая стратегия, состоящая из пяти основных направлений — это инновационные технологии, улучшение условий для ведения бизнеса, расширение транзитных возможностей Беларуси, а также энергетика, не зависящая от внешних поставок топлива, и всеобъемлющая информатизация.

Для могилевского «Техноприбора» путь на европейский рынок отрыло качество их продукции. Сегодня предприятие получило соответствующие сертификаты ЕС. Теперь автовладельцы в Евросоюзе будут проезжать на зелёный сигнал белорусских светофоров.

Елена Воропаева, начальник бюро стандартизации и сертификации предприятия «Техноприбор»:

Пока у нас предполагается отправка продукции светофоров с обратным отсчётом в Прибалтику, Испанию. Ну а дальше возможности очень большие.

Новые рынки сбыта, качество продукции по мировым стандартам — все это часть задачи-максимум для Беларуси на ближайшие годы. Отечественная экономика должна совершить прорыв. В его основе лежит новая стратегия, озвученная Президентом в Послании белорусскому народу и Парламенту. Главный ориентир — качество. От услуг и товаров, которые не будут лежать на складах, до качества управления — руководителей, которые мыслят глобально, на несколько лет вперед, владеют иностранными языками, открыты для всего нового.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Если раньше образование, в том числе и при подготовке управленцев, ориентировалось на то, чтобы дать максимум новых знаний, сейчас мы говорим о том, что наличие знаний — не самое главное. Самое главное — умение из использовать в нужное время, в нужном месте.

Шире Беларусь будет использовать свои транзитные возможности. А инновации на предприятиях и деловая активность должны будут стимулироваться рыночными механизмами. То есть, конкуренция вместо монополий, упрощение налоговой системы, а правила игры для бизнеса станут более стабильными — вопросы аренды, проверок и изменений правил будут урегулированы, чтобы максимально раскрепостить активность малого и среднего бизнеса — то есть, либерализация экономики продолжится. В том числе и в отношении инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в Беларусь. Активные роли получат и самые современные технологии. Например, интернет. Возможности глобальной сети будут внедряться даже в госаппарат. Свое дело можно будет зарегистрировать на сайте — быстро и без бюрократии.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Недавно принятый указ главы государства по вопросам интернета заставит тех, кто еще не посмотрел на него с нужной сторолны, в том числе, и органы государственного управления, активно использовать новые информационные технологии.

Да и сам интернет становится все доступнее. Буквально на днях Белтелеком снизил стоимость по доступу для провайдеров, юридических лиц и простых пользователей сразу на четверть.

Константин Тикарь, генеральный директор РУП «Белтелеком»:

Мы должны идти навстречу населению, навстречу пользователям. Интернет, как сказал наш Президент, должен стать доступнее.

В энергетике Беларусь продолжит избавляться от зависимости по внешним поставкам газа и нефти. Плюс более широко будут использоваться альтернативные и возобновляемые источники энергии. Есть уже планы внедрить в каждом районном центре миниэлектростанции. А ввод своей АЭС позволит существенно уменьшить зависимость от поставок «голубого топлива». Словом, предстоит большая работа в государстве.

Впрочем, дело не в одной только стратегии или административных методах. Неотъемлемой частью этой, можно сказать, программы должно стать воспитание в стране общей культуры качества. Нам еще предстоит привить людям устойчивое желание качественно жить, трудиться и учиться. Вот когда эти атрибуты станут неотъемлемой частью образа жизни белорусов, тогда действительно возможен качественный прорыв в экономике. И не только в ней одной.