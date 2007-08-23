Новая техника МАЗ

На Минском автомобильном заводе состоялся показ новейших образцов грузовой и пассажирской техники.

Впервые были представлены три новинки: самосвал, магистральный автопоезд и пригородный автобус. Уже завтра эти машины отправятся в Москву на международную автомобильную выставку "Интеравто-2007".

На Минском автомобильном заводе журналистам показали самосвал, магистральный автопоезд и пригородный автобус. Модели еще нигде не демонстрировались. Однако на заводе уверены - спрос на новинки будет повышенным. Автобус для пригородных маршрутов сможет заменить старенькие украинские ЛАЗы. Современный дизайн, двигатель стандарта Евро-З. Машина легко преодолевает расстояния в 50-70 км.

Самосвал с задней разгрузкой - первая ласточка в создании нового поколения автомобилей. До этого такой техники у нас не выпускали. Машина оснащена бортовой системой диагностики. Магистральный автопоезд предназначен для международных перевозок. А благодаря сдвижной конструкции тента уменьшается время погрузки-разгрузки. Обе машины разработали в предельно сжатые сроки и оснастили современной электроникой.

Будущее автобусной техники МАЗа - за моделями нового поколения экологических норм Евро-3/4. Официально Россия перейдет на Евро-3 уже в январе. К концу этого года на МАЗе изготовят первый пассажирский автобус стандарта Евро-5.

Белорусский автомобильный гигант в течение года поставит в Венесуэлу 250 машин. Сумма контракта - 10 миллионов долларов. В основном, это самосвальная и спецтехника.

Кроме того, в ближайшее время предприятие планирует подписать контракт на поставку 100 автобусов на Кубу. Делегация этой страны сейчас находится в Минске для согласования комплектации машин, цвета, гарантийных обязательств.

