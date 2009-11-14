Новая программа с МВФ возможна, если это будет целесообразно

Об этом сообщили в правительстве. Сейчас в Минске работает очередная миссия международного валютного фонда.С экспертами идёт дискуссия о выполнении действующей программы, которая поддерживается кредитом stand-by. Речь о сумме в 3,5 миллиарда долларов. Беларусь обратилась к МВФ за получением стабилизационного кредита почти год назад, чтобы увеличить свои золотовалютные резервы и создать «подушку безопасности» для устойчивой работы всей экономики.