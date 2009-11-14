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Новая программа с МВФ возможна, если это будет целесообразно

14 ноября 2009 18:44
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Об этом сообщили в правительстве. Сейчас в Минске работает очередная миссия международного валютного фонда.С экспертами идёт дискуссия о выполнении действующей программы, которая поддерживается кредитом stand-by. Речь о сумме в 3,5 миллиарда долларов. Беларусь обратилась к МВФ за получением стабилизационного кредита почти год назад, чтобы увеличить свои золотовалютные резервы и создать «подушку безопасности» для устойчивой работы всей экономики.
# Экономика

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