Беларусь за ближайшие пять лет должна выйти на европейский уровень производства, интенсивно модернизировать весь агропромышленный комплекс. - У нас нет времени на раскачку. За ближайшие пять лет необходимо реально выйти на европейский уровень производства, интенсивно модернизировать весь агропромышленный комплекс. И здесь важнейшие факторы - эффективность и скорость развития, умение оперативно реагировать на запросы как внутреннего, так и мирового рынка. Именно на это должна быть нацелена новая программа развития села на 2011-2015 годы, разработку которой уже ведут наши ученые, специалисты профильных государственных организаций и правительство, - сказал глава государства.

По его словам, основа дальнейшего развития - повышение эффективности сельскохозяйственного производства с достижением уровня его рентабельности в 25-30%.Александр Лукашенко отметил, что для достижения этих высоких ориентиров в первую очередь необходимо энергичное внедрение инноваций в развитие агропромышленного комплекса.

- Пример этому подают наши лучшие хозяйства. Надо сделать все, чтобы их опыт нашел повсеместное применение, - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.