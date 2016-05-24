Прямой эфир

Новая профессия может появиться в Беларуси

24 мая 2016 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться новая профессия. Министерство по налогам и сборам уже представило проект нового указа.

Запись в трудовой книжке белорусов будет гласить «Налоговый консультант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Такой человек сможет взять на себя функции постановки, восстановления, ведения бухгалтерского учета, а так же проверки деклараций. Сейчас эти услуги оказывают аудиторские организации.

Стоит отметить, что в международной практике аудитор и налоговый консультант — абсолютно разные профессии. Консультанты страхуют ответственность за результат и отвечают за свои ошибки перед клиентом.

# Экономика # Профессии

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 24.05.2016
24 мая 2016 16:30

Новости экономики за 24.05.2016

В Минске назвали имена крупнейших налогоплательщиков
23 мая 2016 17:38

В Минске назвали имена крупнейших налогоплательщиков

Мелкорозничная торговля в Минске: более 2 тысяч объектов установили по всей столице
23 мая 2016 17:38

Мелкорозничная торговля в Минске: более 2 тысяч объектов установили по всей столице