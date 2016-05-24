Новая профессия может появиться в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться новая профессия. Министерство по налогам и сборам уже представило проект нового указа.

Запись в трудовой книжке белорусов будет гласить «Налоговый консультант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой человек сможет взять на себя функции постановки, восстановления, ведения бухгалтерского учета, а так же проверки деклараций. Сейчас эти услуги оказывают аудиторские организации.

Стоит отметить, что в международной практике аудитор и налоговый консультант — абсолютно разные профессии. Консультанты страхуют ответственность за результат и отвечают за свои ошибки перед клиентом.