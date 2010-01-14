Новая латиноамериканская валюта сукре будет стоить 1,25 доллара

Сукре призвана заменить американский доллар и будет впервые использована уже в январе 2010 года.

Решение ввести общую денежную единицу было принято участниками АЛБА 26 ноября 2008 года в Каракасе, оно должно помочь противодействовать финансовому кризису и отказаться от доллара в региональных сделках, сообщает «РИА-Новости».

На этой неделе правительство президента Венесуэлы Уго Чавеса обнародовало специальный закон, который позволит использование сукре уже в январе. Как заявил министр экономики и финансов Венесуэлы Али Родригес Араке, сукре впервые будет использована для взаиморасчетов уже в конце этой недели при поставках венесуэльского риса на Кубу. Для покупки Боливией венесуэльского асфальтного цемента тоже понадобится сукре.

«Мы ждем, что сукре станет механизмом для создания новой финансовой архитектуры, которая поможет нам покончить с зависимостью от доллара в операциях по товарообороту между странами, входящими в состав АЛБА», — отметил министр. По его словам, «уже готова технологическая платформа для осуществления транзакций в реальном времени».

АЛБА была создана по инициативе лидеров Кубы и Венесуэлы Фиделя Кастро и Уго Чавеса в 2004 году в противовес американской инициативе свободной экономической зоны двух Америк. В состав АЛБА входят Венесуэла, Куба, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминикана, Сент-Висент и Гренадины, Антигуа и Барбуда.