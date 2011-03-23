Новая белорусская АЭС в Островце. Чем она будет отличаться от японской «Фукусимы»?

Беларусь начала консультации с Минфином России по кредиту на строительство атомной станции. Об этом сегодня заявили в Минэнерго Беларуси. Здесь же сообщили, что уже начали использоваться собственные кредитные средства для возведения инфраструктуры будущей АЭС и строительство жилья.

Последнюю неделю после подписания соглашения с Россией о строительстве АЭС в интернете проснулись противники этого проекта. На разных форумах и сайтах они высказывают свои мнения и взывают к Чернобыльской фобии. Сегодня в Минэнерго на пальцах объяснили, зачем Беларуси собственная атомная станция.

Без АЭС в Беларуси не обойтись, — коротко и ясно начали в Минэнерго. Подписанное неделю назад соглашение — база, начались консультации по кредиту на строительство станции. Первый энергоблок возведут в 2017, еще через год — второй. АЭС станет основой энергобезопасности, позволит сдерживать рост тарифов в энергетике. Экономическая целесообразность на поверхности — производство электроэнергии на АЭС в несколько раз дешевле, чем на ТЭЦ. Кроме того, собственных ресурсов в Беларуси мало — пока 20% в балансе республике. А цена углеводородов растет.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Атомная электростанция нам позволит заместить из тех 21-22 млрд природного газа, который сегодня потребляет республика, 5 млрд. Это серьезный посыл в части диверсификации существующего топливно-энергетического баланса.

Вместе с соглашением об АЭС подписали документ о параллельной работе энергосистем Беларуси и России. Она началась 40 лет назад, но понадобилось уточнить некоторые вопросы. В апреле будет рассмотрен и бизнес-план белорусско-российского СП по экспорту электроэнергии.

Алексей Ширма, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:

Совместное предприятие будет развивать экспорт только через вновь созданную с помощью этого СП электросетевую инфраструктуру. Условия оговариваются: 50 на 50%. При этом в настоящее время разрабатывается бизнес-план, уставные документы. Это коммерческий проект, и если не будет экономической эффективности, не будет и проекта.

Так совпало, что разговоры о белоруской АЭС идут на фоне событий в Японии, так что критиков строительства в Беларуси АЭС хватает. Эксперты взывают к здравому смыслу. Островецкая площадка прошла сейсмологический контроль.

Аркадий Аронов, директор центра геофизического мониторинга:

У нас просто нет геодинамических условий для возникновения землетрясений. Наши землетрясения слабее того, которое произошло в Японии, как минимум в 500 тысяч раз.

Эксперты говорят, что сравнивать АЭС в Японии и будущую в Беларуси как минимум не корректно. Это как если бы выбирать между «Мерседесом» тридцатилетней давности и «Мерседесом» образца 2010.

Антолий Бондарь, главный инженер ГУ «Дирекция строительства АЭС»:

Независимо от тех событий, которые произошли в Японии, еще в 2006 году был разработан проект российскими специалистами, который защищен от экстремальных природных катаклизм — одновременно землетрясения и цунами.

Кстати, площадку под станцию оценили эксперты МАГАТЭ как подходящую. Эксплуатация АЭС рассчитана на 100 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беларусь и Россия начали строить белорусскую АЭС в Островце

Дзве міні-ГЭС пабудуюць на Міншчыне ў бліжэйшыя два гады