Нобелевский лауреат призывает власти национализировать Уолл-стрит

Нобелевский лауреат, профессор Принстонского университета Пол Кругман вновь призвал Белый дом национализировать крупнейшие банки.

«Некоторые аналитики, и я в том числе, считают, что хотя бы некоторые банки нуждаются в большом вливании капитала за счет средств налогоплательщиков, и единственный путь для этого - временная национализация нескольких банков», - цитирует Кругмана The New York Times.

Его статья «В банках не все в порядке» в газете стала ответом на новые скандалы, связанные с выплатой бонусов банками, которые начали демонстрировать положительную финансовую отчетность. По мнению влиятельного экономиста, реформа банковской системы необходима в стране, где крупнейшие инвестиционные банки, не успев выйти из рецессии, уже начали получать прибыли на рынке, в то время как финансово-кредитные организации и реальный сектор экономики по-прежнему находятся в замороженном состоянии, пишет NEWSru.com.

«Ключевые банки остаются финансово слабыми и их слабость влияет на всю экономику в целом», - считает Кругман. По его мнению, позиция Белого дома, полагающего, что банковская система «сама себя отрегулирует», ошибочна и не способствует реальному оздоровлению ситуации на Уолл-стрит.

Кругман, по версии журнала Forbes, входит в десятку наиболее почитаемых гуру бизнес-сообщества США.