Николай Зайченко: Белорусская экономика стабильна и эта тенденция сохранится до конца года

В оставшиеся полгода ожидается сохранение положительной динамики роста ВВП на уровне 2%.

Говоря о подготовке прогноза социально-экономического развития на 2010 год, министр экономики отметил сохраняющиеся варианты развития ситуации в экономике — то есть роста ВВП на 8-9%.

Антикризисная стратегия выстраивается таким образом, чтобы компенсировать потери отраслей, которые больше всего пострадали из-за мирового финансового кризиса за счет других сфер. Тем самым, удерживая экономику на положительной тенденции роста. В данном случае речь идет об основном упоре на местный рынок. Как пример, в первом полугодии в Беларуси построят 3 млн. кв.м жилья. Это рекордный показатель за последнее время, — отметил министр.

И как подтверждение стабильности отечественной экономики — решение Международного валютного фонда об увеличении кредита для Беларуси на 1 млрд. долларов. Первоначально кредитная линия для была открыта в январе в объеме $2,51 млрд, тогда же Минску был предоставлен первый транш кредита. Дополнительный миллиард долларов должен поддержать экономическую программу правительства Беларуси, смягчив более сильные, чем ранее ожидалось, последствия для страны мирового финансового кризиса, говорится в сообщении МВФ. Фонд также обратился к России и другим странам-донорам с предложением расширить внешнее финансирование Беларуси.

— Уже сам факт, что эти ресурсы предоставлены, говорит о том, что у МВФ нет причины сомневаться, что эти ресурсы не будут возвращены. Действительно, уровень заимствований у нас далек от критического. Этот дополнительный миллиард не что иное как пополнение золотовалютных резервов, — заявил Николай Зайченко.