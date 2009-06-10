Николай Зайченко: «Антикризисный план ЕврАзЭС требует доработки»

План ЕврАзЭС больше рассчитан на аналитическую работу. Об этом заявил 9 июня министр экономики Беларуси Николай Зайченко, подводя итоги работы Межгоссовета ЕврАзЭС в Москве.

Стороны договорились не принимать ограничительных мер во взаимной торговле между странами ЕврАзЭС. Тем самым могут быть сняты межгосударственные проблемы в торговле, которые сейчас существуют, подчеркнул министр.

При этом он считает, что антикризисный план ЕврАзЭС «требует очень глубокой проработки». «Мы часто имеем практику, когда декларация расходится с делами», — констатировал Николай Зайченко. По сравнению с антикризисным планом ЕврАзЭС план совместных действий Беларуси и России по преодолению влияния кризиса более четкий и сильный, направлен на все болевые точки. А план ЕврАзЭС больше рассчитан на аналитическую работу. Поэтому некоторые моменты в нем прописаны расплывчато.

Министр экономики Беларуси также отметил, что в этом плане речь идет и об использовании в рамках ЕврАзЭС резервной региональной валюты. В качестве такой валюты рассматривается российский рубль или, возможно, какая-то другая нацвалюта. Но белорусская сторона считает, что для этой роли наиболее подходит российский рубль. Тем более что Россия сама заявляла на группе G20 в Лондоне о необходимости плюрализма региональных валют, напомнил Николай Зайченко. Россия также заявляла о необходимости отмены протекционистских мер в период кризиса. Эти моменты необходимо четко прописать в антикризисном плане ЕврАзЭС, подчеркнул Николай Зайченко.