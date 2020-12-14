Николай Снопков: торгово-экономическое сотрудничество с Китаем демонстрирует устойчивый рост объёмов внешней торговли
Новости Беларуси. Создание совместных производств, упрощение торговых процедур. Драйверы экономического роста обсудили 14 декабря в онлайн-формате на заседании межправительственного комитета Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Список экспортных позиций расширят, ставка на сельскохозяйственные товары. В Поднебесной уже оценили качество мясомолочной и кондитерской продукции. Сейчас проходит аккредитацию сухое детское питание.
Несмотря на то, что пандемия повлияла на туристическую сферу, страны не прекратили авиасообщение. Это возможность тысячам граждан со всего мира вернуться домой. Именно этот период на деле показал важность гуманитарного партнерства.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
С нашей прошлой встречи прошло уже два года. Они подтвердили еще раз за это время, эти события, наши действия, что Китай и Беларусь являются поистине стратегическими партнерами и железными братьями. За этот период в рамках новой беды, которая свалилась на наши страны, мы направили друг другу гуманитарную помощь для борьбы с распространением инфекции коронавируса. Несмотря на сложность в логистических операциях, в движении товаров, торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост объемов внешней торговли.
Еще одно важное направление сотрудничества – индустриальный парк «Великий камень». Здесь уже зарегистрировано 67 резидентов из 14 стран. Общая сумма заявленных инвестиций – свыше 1 миллиарда долларов.
14 декабря по итогам заседания стороны подписали ряд документов, которые станут очередным шагом к укреплению отношений.