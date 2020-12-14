Николай Снопков: торгово-экономическое сотрудничество с Китаем демонстрирует устойчивый рост объёмов внешней торговли

Несмотря на то, что пандемия повлияла на туристическую сферу, страны не прекратили авиасообщение. Это возможность тысячам граждан со всего мира вернуться домой. Именно этот период на деле показал важность гуманитарного партнерства.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

С нашей прошлой встречи прошло уже два года. Они подтвердили еще раз за это время, эти события, наши действия, что Китай и Беларусь являются поистине стратегическими партнерами и железными братьями. За этот период в рамках новой беды, которая свалилась на наши страны, мы направили друг другу гуманитарную помощь для борьбы с распространением инфекции коронавируса. Несмотря на сложность в логистических операциях, в движении товаров, торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост объемов внешней торговли.