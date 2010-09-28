Николай Снопков: Сделан акцент на повышение реальных доходов населения

В 1996 году на собрании сделали упор на экспорт, жилье, продовольствие. Тогда на фоне безработицы и продовольственного дефицита это казалось нереальным.
Валерий Башметов, ректор Витебского государственного технологического университета:
Мне посчастливилось быть даже участником разработок документов. Конечно, я видел, как интересно ставятся задачи на определенный период времени. Это грандиозные программы. И они выполнены.
Второе собрание – это продолжение взятого курса. Намечены точки роста экономики. Развитие предприятий.
Основные ориентиры новой пятилетки – качество жизни людей. Мускулы наращивают предприятия. Предстоит серьезная работа над качеством товаров. Совершенствуется образование, здравоохранение, культура, спорт. Теперь у села должен быть не только статус агрогородка, но и достойный пакет инфраструктуры. Малые города выходят на новый уровень. Настало время серьезно отнестись к предпринимательству и бизнесу.
Валерий Башметов, ректор Витебского государственного технологического университета:
Мы обсуждали программу социально-экономического развития, и я видел, что она грандиозная. А сейчас вижу, что она выполнена. Безусловно, все преображается. Достижения в промышленности ощутимы.
28 сентября на заседании оргкомитета по подготовке IV Всебелорусского народного собрания представлены программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. В планах: совершенствования помощи молодым семьям, улучшение жилищных условий, увеличение объемов строительства.
Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
Был сделан акцент на повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, в том числе, реальных зарплат как важного стимула к высокопроизводительному труду.
В пенсионном обеспечении будет сделан акцент на увеличение и стабильность пенсионных выплат с учетом социальных стандартов и зависимости размера пенсии от личного участия в финансировании пенсионной системы.
Характерной особенностью экономической модели станет дальнейшее развитие предпринимательства, свободного от административных барьеров.
Анастасия Корниенко, Яна Шипко, Валерий Науменко, Сергей Кавалкин, телекомпания СТВ