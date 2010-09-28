Николай Снопков: Сделан акцент на повышение реальных доходов населения

Всебелорусское собрание – уникальное явление на постсоветском пространстве. В режиме диалога власть и народ создают ту социально-экономическую модель, по которой дальше будет развиваться страна. И это не просто примерка на бумаге. Как показала практика, совместными усилиями народный форум создал тот имидж, который с каждым годом становится все привлекательнее.

В 1996 году на собрании сделали упор на экспорт, жилье, продовольствие. Тогда на фоне безработицы и продовольственного дефицита это казалось нереальным.

Валерий Башметов, ректор Витебского государственного технологического университета:

Мне посчастливилось быть даже участником разработок документов. Конечно, я видел, как интересно ставятся задачи на определенный период времени. Это грандиозные программы. И они выполнены.

Второе собрание – это продолжение взятого курса. Намечены точки роста экономики. Развитие предприятий.

Основные ориентиры новой пятилетки – качество жизни людей. Мускулы наращивают предприятия. Предстоит серьезная работа над качеством товаров. Совершенствуется образование, здравоохранение, культура, спорт. Теперь у села должен быть не только статус агрогородка, но и достойный пакет инфраструктуры. Малые города выходят на новый уровень. Настало время серьезно отнестись к предпринимательству и бизнесу.

Валерий Башметов, ректор Витебского государственного технологического университета:

Мы обсуждали программу социально-экономического развития, и я видел, что она грандиозная. А сейчас вижу, что она выполнена. Безусловно, все преображается. Достижения в промышленности ощутимы.

28 сентября на заседании оргкомитета по подготовке IV Всебелорусского народного собрания представлены программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. В планах: совершенствования помощи молодым семьям, улучшение жилищных условий, увеличение объемов строительства.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Был сделан акцент на повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, в том числе, реальных зарплат как важного стимула к высокопроизводительному труду.

В пенсионном обеспечении будет сделан акцент на увеличение и стабильность пенсионных выплат с учетом социальных стандартов и зависимости размера пенсии от личного участия в финансировании пенсионной системы.

Характерной особенностью экономической модели станет дальнейшее развитие предпринимательства, свободного от административных барьеров.

Анастасия Корниенко, Яна Шипко, Валерий Науменко, Сергей Кавалкин, телекомпания СТВ