Николай Щёкин: в течение полугода Америка начнёт потрошить Европу во всех отношениях

Николай Щекин: В этом смысле, конечно, для нас открывается окно возможности, но там много политических процессов таких, что смогут ли они вообще и найдут ли политические силы с нами торговать и общаться, либо эти политические элиты будут просто сметены людьми, так как все-таки голод – не тетка.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук: Надо понимать, что политика и экономика идут сейчас в серьезной связке. И если исходить из этого, мы понимаем, что в течение ближайшего полугода Америка в буквальном смысле начнет потрошить Европу во всех отношениях.

Кирилл Казаков:

Давайте сейчас поговорим не с точки зрения экономики, а с точки зрения геополитики. Все прекрасно понимают, что отказ от доллара в расчет за газ с Россией – это самоубийство для Европы. И все санкционные процессы, которые были запущены европейцами и американцами, они сводятся на нет только по той причине, что приходится работать с банковской системой России в покупке рублей. Это усиление и России, и российского рубля. И все политические заявления элиты (как европейские, так и американские) сводятся на нет. Сегодня было много заявлений европейцев о том, что мы не будем об этом даже говорить, мы не будем покупать за рубли никоим образом. Ваш прогноз, сможет ли додавить Россия Европу, перейти на рубли в расчетах сначала за газ, потом за нефть, а потом у нас и сталь, и газы, и уголь и все остальное.

Николай Щекин:

Моделировать, конечно, сложно. Одно можно сказать: исходя из характера президента России, им придется покупать, просто придется, никуда они не денутся, даже Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, и Китай. Вы посмотрите, ведь сейчас практически 70 % стран Африки под Китаем. 30 % прямых инвестиций в Латинскую Америку – это китайские деньги, юани. Придется им покупать за российские рубли. Если не захотят, то просто финансовая пирамида в США начнет саморазрушение внутри, а там тоже очень непростые процессы. От штата к штату разная цена на газ, на нефть – очень непросто. Там просто расизм, который всегда там присутствовал, он будет постепенно перерастать в сепаратизм, поэтому им надо сдержать еще внутри ситуацию.

Кирилл Казаков:

То есть держим кулачки за Техасскую народную республику?

Николай Щекин:

Да.

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