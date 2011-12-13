Николай Ладутько посетил Минский станкостроительный завод

Новости Беларуси. Модернизация, увеличение объёма производства и наращивание экспорта. На это делают ставку на Минском станкостроительном заводе. Сегодня предприятие посетил столичный мэр Минска.

Здесь выпускают более 100 единиц станков, многим аналогов нет в СНГ. Модернизация не только увеличит объёмы производства. Новая продукция позволит увереннее присутствовать на мировых рынках. Станки минской марки востребованы в 10 странах мира. Но, по мнению городской власти, этого не достаточно. Долю экспорта планируется довести до 65 процентов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Одна из главнейших задач всех предприятий – это производство и поставки продукции за пределы Республики Беларусь. А внутри Республики, задача - максимально экономить материальный ресурс, электроэнергию. Потому что это эконгомия газа, металла. Это главные составляющие, которые мы покупаем сегодня за валюту. Поэтому экономия обеспечивает достаток каждой белорусской семьи.

Также Николай Ладутько пообщался с коллективом завода. В основном, рабочих интересовали вопросы модернизации предприятия, строительства жилья и зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лепунов, начальник участка РУП «Станкостроительный завод им.Кирова»:

Самый актуальный вопрос – это модернизация предприятия. От этого зависит станочный парк нашего предприятия, зарплаты, качество. Наденемся, что руководство города поддержит план модернизации. И это принесет пользу и предприятию, и стране.

Сергей Козырицкий, шлифовщик РУП «Станкостроительный завод им.Кирова»:

Волнует нас и вопрос зарплаты. Она постепенно повышается. Но мы должны и сами заработать. Модернизация, передовые технологии. Если мы сами не заработаем, нам никто деньги не даст.