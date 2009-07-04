Нигерия, Алжир и Нигер настраиваются на Eвpoпy

Нигерия, Алжир и Нигер подписали соглашение по строительству транссахарского газопровода.

Общая стоимость строительства газопровода оценивается в $13 млрд., еще $3 млрд. потребуется на возведение газохранилищ. Длина газопровода, по которому «голубое топливо» будет поступать из Нигерии через Нигер и Алжир в Европу составит более 4,1 тыс. км и будет иметь пропускную способность свыше 30 млрд. куб. газа ежегодно для поставок в Европу.

На церемонии подписания министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль заявил, что в соответствии с проведенной экспертной оценкой, «ни с финансированием проекта, ни с выходом на рынки для реализации продукции проблем не возникнет».

Эксперты считают, что в реализации этого проекта заинтересована Европа, которая стремится диверсифицировать поставки сырья, передает БЕЛТА.