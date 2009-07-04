Нигерийские боевики пообещали взорвать еще не построенный газопровод

Движение за освобождение дельты Нигера (MEND) распространило заявление, в котором боевики угрожают сорвать строительство газопровода из Африки в Европу.

В письме, разосланном по электронной почте, говорится, что все деньги, вложенные в проект, будут потрачены впустую, сообщают информагентства.

Договор о строительстве газопровода для поставок топлива из Нигерии в страны ЕС был подписан 3 июля 2009 года между Нигерией, Алжиром и Нигером. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Своей подрывной деятельностью боевикам MEND удалось добиться значительного снижения нефтедобычи в регионе. С 2006 года она снизилась на 20 процентов, после чего Нигерия перестала быть крупнейшим африканским производителем нефти.