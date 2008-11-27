Нидерланды намерены инвестировать в агропромышленный комплекс Беларуси

Первый инвестиционный форум двух стран прошел сегодня в Минске. Голландцы заинтересованы в создании совместного производства по изготовлению теплиц, помещений для хранения сельхозпродукции и развитии но-хау в животноводстве и земледелии.



Эта маленькая страна известна не только розами и тюльпанами. Предмет гордости голландцев — высокий уровень всего сельского хозяйства. Здесь успешно выращивают картофель, зерновые, племенной скот. Неслучайно Нидерланды — второй после США экспортер сельхозпродукции в мире. Для нас эта страна – экономически важный партнер. Вкладывая в аграрный сектор Беларуси, голландцы будут способствовать продвижению белорусской продукции на европейский рынок.



Всего в Беларуси зарегистрировано более 70 предприятий с участием голландского капитала. Отечественные предприятия заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций в овощеводство, картофелеводство, переработку сельхозпродукции, а также в освоении новых технологий в земледелии.



Наши ученые и бизнесмены поедут в страну тюльпанов за опытом по выращиванию цветов. А развивать бизнес в Беларуси выразили желание более 20 голландских компаний.