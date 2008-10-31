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Незаконные операции с валютой будут пресекаться

31 октября 2008 15:11
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Министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов подтвердил сегодня единичные случаи появления в Беларуси «чёрных валютчиков».

Он заявил, что для наведения порядка в сфере валютно-обменных операций будут приняты дополнительные меры. МВД республики сейчас активно обсуждает эту тему  совместно с представителями Нацбанка. Уже есть  договорённость  о ежедневном обмене информацией. Ужесточать меры правоохранители не намерены, а будут  ориентироваться  на задержание  валютчиков во  время  незаконной сделки. Согласно белорусскому законодательству, все денежные средства при этом подлежат  изъятию.  

Появление вновь в республике незаконных менЯл продиктовано исключительно  внешними  причинам, - подчеркнул  министр  внутренних  дел.  А именно,  нестабильным состоянием экономик стран - соседей. Например, украинские валютчики едут в Беларусь для того, чтобы обменять свои национальные деньги на доллары. Кроме того, за довольно крупные незаконные валютные операции  были задержаны и несколько россиян.

# Экономика

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