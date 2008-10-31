Незаконные операции с валютой будут пресекаться

Министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов подтвердил сегодня единичные случаи появления в Беларуси «чёрных валютчиков».

Он заявил, что для наведения порядка в сфере валютно-обменных операций будут приняты дополнительные меры. МВД республики сейчас активно обсуждает эту тему совместно с представителями Нацбанка. Уже есть договорённость о ежедневном обмене информацией. Ужесточать меры правоохранители не намерены, а будут ориентироваться на задержание валютчиков во время незаконной сделки. Согласно белорусскому законодательству, все денежные средства при этом подлежат изъятию.

Появление вновь в республике незаконных менЯл продиктовано исключительно внешними причинам, - подчеркнул министр внутренних дел. А именно, нестабильным состоянием экономик стран - соседей. Например, украинские валютчики едут в Беларусь для того, чтобы обменять свои национальные деньги на доллары. Кроме того, за довольно крупные незаконные валютные операции были задержаны и несколько россиян.

