Нет серому российскому пиву

Около 20% импорта российского пива ввозится и реализуется в Беларуси с использованием теневых схем. - КГК постоянно отслеживает ситуацию в сфере оборота и поставок пива в Беларуси. Еще в 2002 году было обращено внимание на то, что потребление пива в республике составляло 17 млн. дал вместо примерно 30 млн. дал в 1990 году. Но ведь пива меньше пить не стали, и оказалось, что остальные 13 млн. дал ввозились и реализовывались на территории Беларуси с использованием теневых схем, преимущественно из России, - сказала начальник управления контроля за обращением подакцизных товаров КГК Беларуси Елена Масурновская Елена Масурновская.По ее словам, российское пиво из всего пивного импорта Беларуси составляет около 70%. Только в 2002 году в результате использования теневых схем при импорте этого продукта наша страна недополучила около Br50 млрд. в виде только акцизных сборов и НДС. За январь-март текущего года в Беларусь было импортировано 2,7 млн. дал, из них 1,7 млн. - российского производства. В текущем году Беларусь недополучила в виде налогов от импорта около Br15 млрд.Как отметила представитель КГК, если в начале 2000 года пиво сначала ввозилось из России, а затем пускалось в розничную торговлю через индивидуальных предпринимателей, то после наведения порядка в этой сфере импортеры стали продавать пиво сначала посредникам, которые уже затем продавали его на территории Беларуси организациям торговли и индивидуальным предпринимателям.

- Иногда директора организаций так называемых лжеструктур даже не знают, что через их счета проходят миллиардные суммы, подделываются подписи, и все для того, чтобы создать видимость легальной реализации пива и не платить налоги, - отметила Елена Масурновская.



Она также подчеркнула, что КГК уже не раз предлагал ввести в Беларуси институт специмпортера пива. Это необходимо не для того, чтобы как-то ограничить импорт этого продукта в республику, а для того, чтобы этот процесс осуществлялся проверенными импортерами вне всяких теневых схем, передает корреспондент БЕЛТА.

