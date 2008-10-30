Несмотря на мировой кризис, обстановка в белорусских банках стабильная

Белорусские финансовые структуры из-за мирового кризиса вкладчиков своих не только не потеряли, но еще и приобрели. Ведь процентные ставки по депозитам сейчас — небывало высоки.

В белорусских банках обстановка стабильная. Призрак мирового финансового кризиса не нарушил ни их планы, ни повседневную работу. Сотрудники самого главного – Национального – банка отмечают: положительная динамика наблюдается и в выдаче кредитов. И в приеме вкладов у населения.

Процентные ставки по кредитам, безусловно, выросли. Но одновременно с этим выгоднее стало и хранить сбережения в банках. В целом этот год оказался скорее удачным для белорусских финансовых структур: их популярность возросла не только среди клиентов, но и среди иностранных инвесторов.

Забирать в срочном порядке свои вклады из банков белорусы не спешат. Эти финансовые структуры в нашей стране доверие заслуживали годами. И у банковских специалистов не вызывают тревог задолженности по кредитам: злостных нарушителей за последнее время здесь не прибавилось.

О том, какое влияние в конечном итоге кризис окажет на мировую экономику, однозначно пока не ответит ни один специалист. Но каждый экономист с уверенностью может заявить, что деньги должны работать. Проверено многовековой практикой.

На фоне мирового финансового кризиса Беларусь в поле зрения международных инвесторов выглядит более чем привлекательно. В середине ноября в Лондоне наша страна представит несколько десятков проектов на общую сумму 9 миллиардов долларов. Если найдутся бизнесмены, готовые вложить свой капитал, а их, судя по всему, будет не мало, то затраты на проведении национального инвестиционного форума окупятся втройне.