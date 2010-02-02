Неприятным экономическим итогом прошлого года для отечественных предприятий стали доверху загруженные склады

Нынешний год начался с поиска потенциальных покупателей. Тем не менее, пока запасы продукции на складах составляют около 5,5 триллионов рублей. Ситуацией обеспокоено Правительство, а отечественный директорат усиленно осваивает технологию разгрузки.

Сегодня произвести товара можно сколь угодно много. Но переполненный склад можно было считать гордостью лет 15-20 назад. Теперь отечественные предприятия загрузили задачей разгрузить склады. В цене сейчас, как не парадоксально, не полный склад, а пустой.

Выражение «природа не терпит пустоты» отечественные производители давно уже перефразировали: они готовы терпеть пустой склад, вот только опустошить его оказалось не так-то просто. Трамваи и троллейбусы от белкоммунмашевцев уже исколесили не один десяток стран. Но нестабильный спрос и на них сказался: теперь здесь думают отказаться от прежних, неплатежеспособных, покупателей и направить колеса новеньких машин к потенциальным потребителям в близкое и дальнее зарубежье.

Александр Вечер, начальник управления по маркетингу предприятия «Белкоммунмаш»:

Востребованность огромная. В частности, та работа, которую мы сейчас ведем по налаживанию крупных поставок в Киев, поставки в страны Восточной Европы, работа над возможной поставкой в страны Латинской Америки, Бразилии и Аргентины.

У белкоммунмашевцев на складе сейчас скопилось чуть менее месячного объема производства: то есть месяц могли бы не работать, а только продавать. У их коллег – Минского тракторного завода — ситуация примерно такая же: на входе уже выстроились фуры, желающие заполниться новенькими «Беларусами», а пока они, заснеженные, стоят на площадке.

Могилевскому металлургическому в этом смысле повезло меньше: на складе сейчас продукции 3 месячные нормы. Новый директор Анатолий Волков заступил на непростой пост только 3 недели назад. И сразу отправился на переговоры с возможными покупателями.

Анатолий Волков, директор Могилевского металлургического завода:

Новые партнеры нужны однозначно, но и со старыми надо установить доверительные отношения. В ходе переговоров я вижу, что никто не отказывается сотрудничать с заводом, нужно просто установить доверие — четко исполнять те обязательства, которые взяли на себя.

Сейчас могилевский завод готов отдать в хорошие руки металлические трубы на сумму 15 миллиардов рублей. Надежда на февральские заказы: если реализуются все коммерческие задумки, то продать смогут больше, чем производят за месяц.