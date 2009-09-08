Неплательщикам будут удерживать ползарплаты

Мингорисполком намерен ужесточить ответственность за долги по оплате услуг ЖКХ.

Предложены внести изменения в Жилищный кодекс - удержание из зарплаты свыше 50% на погашение просроченной задолженности, принудительный обмен собственников квартир. За нарушения правил пользования жилыми помещениями предлагается также выселять из квартир собственников без права предоставления другой жилплощади.



Еще одна мера - сокращение сроков о вынесении предупреждения о выселении до 1 месяца (сегодня по законодательству должников уведомляют о грядущем выселении за 3 месяца). Всего в Минске насчитывается около 6,5 тыс. многоквартирных жилых домов.



Плата за услуги ЖКХ начисляется по 565 тыс. лицевым счетам, из которых задолженность по оплате услуг ЖКХ имеют около 6%. На протяжении года просроченная задолженность колеблется в пределах 5,5-6 млрд. белорусских рублей, сообщает БЕЛТА.