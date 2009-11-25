Неожиданные откровения Роспотребнадзора по вопросу белорусского молока

Молочные реки – полгода спустя.

Представители российского ведомства в Минске заявили, что претензии к белорусскому молоку, превратившиеся летом в настоящую торговую войну, были ничем иным, как политикой. А вот в качестве нашего продукта московские эксперты, оказывается, никогда не сомневались.

Молочные реки – полгода спустя. Лишившись пены журналистской истерии, они вернулись в привычные берега. А ведь тогда выпуски новостей открывались именно с событий на линии белого фронта. 21 апреля главный санитарный врач России одобрил 538 санитарно-эпидемиологических заключений по белорусской молочной продукции. 6 июня Геннадий Онищенко прекратил действие документов, по которым наше молоко в Россию и не поставлялось. Но уже 9, во многом необъяснимо, приостановил исполнение и всех остальных. Так на молочной реке из Беларуси в Россию появилась бюрократически-олигархическая плотина.

Борис Маневич, эксперт Роспотребнадзора:

- Я думаю, что здесь больше вопрос политический. Вступил в силу федеральный закон №88, технический регламент. Закон не выполнялся и большинством российских предприятий, достаточно долгое время. И если говорить о том, что продукция белорусская не соответствовала федеральному закону, то мне кажется, нужно чтобы бы были равные условия для всех.

Ситуацию довели до кипения журналисты. Впрочем, те, кто собирался взять в котел Беларусь молочную и думал снять сливки с жидкой войны остались ни с чем. С тех пор белорусская продукция не изменила ни вкусу, ни дизайну. Поменялись партнеры и рынки.

Сергей Красоцкий, технический руководитель иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия «Бел Хансен»:

- Сотрудничая с этими компаниями в Польше, Дании, перенимается технология, что соответственно улучшает качество продукции. В первую очередь обращается внимание на сыроделие. На данном этапе это один из самых рентабельных продуктов, в России один из самых востребованных, в частности в Беларуси произведенный – недорогих.

Сдав экзамен в России молоко «убежало» в Европу. Стандарты на Западе оказались как две капли похожи на Восточные.

Маргарита Зерно, профессор отдела наук продовольствия главной школы сельского хозяйства (Польша):

- Российские стандарты очень высокие. Такие же, как и европейского союза. Тем не менее, молоко – это важный продукт нашего рациона, поэтому мы должны заботиться о повышении его качества. А самые надежные методы: держать животных в хороших условиях и проводить постоянную дезинфекцию на производстве.

Но не только рынки не остались на месте. Белорусская наука сделала очередной шаг. Наши ученые создали живые клетки бифидобактерий, которые научились сквашивать молоко. Теперь белой жидкостью можно, к примеру, вылечить дизбактериоз.

Виталий Щетко, научный сотрудник Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:

- Часто бывает так, что в продуктах, в которых заявлено наличие живых бифидобактерий, в живом виде их там не содержится. В нашем же препарате они гарантированы в большом количестве и живом виде.

Вот и выходит, пока СМИ жаждали молока и зрелищ, специалисты в молоке искали истину. Сегодня руководители предприятий отрасли из Беларуси, России и Польши собрались обменяться опытом. Вот только нужна ли была для этого молочная война. Полгода спустя ответ очевиден.

Сергей Емельянов, профессор Северо-Кавказского государственного технического университета (Россия):

- Я считаю, что какие бы здесь в этом плане политические моменты не были, в конце концов, привели к одному самому положительному моменту. Первое – наши специалисты общаются, второе – мы особое внимание уделяем и взаимодействуем по поводу биологической безопасности сырья, и это, собственно говоря, привело к увеличению качества продукции.