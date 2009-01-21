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Необоснованно завышенная стоимость товаров во многих городах Беларуси начинает снижаться

21 января 2009 17:51
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Местами – даже до 15%. Такое позитивное заявление сделали в Министерстве экономики.

Всю минувшую неделю специалисты сразу нескольких ведомств тотально оценивали ценники и подсчитывали нарушения. Выяснили: стоимость продукции у особо расчетливых предпринимателей взлетела на целых 70%. И это при том, что розничный товарооборот в году минувшем в стране увеличился на 20%. Теперь "продавцы-вымогатели" получат штраф – до 40 базовых величин, а самых злостных нарушителей и вовсе могут лишить лицензии.

Между тем, на брестских рынках установлены десятки случаев завышения цен на продукты. Продавцы кивают на поставщиков. Однако и сами не прочь заработать используя момент. На брестские рынки инспекторы в новом году вышли впервые. И видимо их не ждали. За время проверок составлено 20 административных протоколов. Виновным грозят санкции, вплоть до лишения лицензии. Сейчас ревизоры проверяют оптовых поставщиков. Тогда многое прояснится. Основная задача специалистов привести ситуацию к общему знаменателю. И в дальнейшем избежать необоснованного повышения цен.

# Экономика

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