Необходимо выработать четкую систему мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств Беларуси

Об этом сегодня на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр страны Сергей Сидорский. Было констатировано, что за прошлый год число личных подсобных хозяйств в стране сократилось на 17 тысяч. Снизилось и поголовье скота в этих формах хозяйствования. Не выполняется поручение по созданию на селе структур для помощи крестьянам на подсобных участках. На сегодня создана только треть от необходимой нормы.



Министерство сельского хозяйства, со своей стороны, предложило увеличить надбавки к закупочным ценам на продукцию подсобных хозяйств, а также зачислять в трудовой стаж работу в этих формах хозяйствования. По итогам заседания, правительству, и в частности Минсельхозпроду, поручено в течение месяца доработать программу по развитию личных подсобных хозяйств.