Ненастная погода замедлила темпы жатвы в Беларуси

Впрочем, как отметили накануне в Минсельхозпроде страны, сроки окончания уборки переносить не планируют. Она должна завершиться к концу следующей недели.Сейчас в стране убрано более 65% урожайных полей. Общий намолот – без малого 6 миллионов тонн. Второй день подряд хлеборобы Минщины пытаются перешагнуть полуторамиллионный рубеж, но дожди нарушили планы аграриев. Медленно идёт жатва в других областях. Почти миллион двести – у гродненских хозяйств, 855 тысяч тонн – у гомельчан. Менее 800 у Могилёвского региона. 600 тысяч тонн будет сегодня на Витебщине. Синоптики обещают, что на выходные дождей станет меньше, а значит, темпы уборки снова возрастут.