Прямой эфир

Немецкие энергетики привезли в Минск портфель с проектами по энергобезопасности

14 мая 2008 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Перспективы сотрудничества предприятий двух стран обсуждали сегодня на первом белорусско-германском энергетическом форуме.

Стороны договорились заключить контракт о работе экспериментальных биогазовых установок на территории белорусских животноводческих ферм. Сейчас энергетики Германии и Беларуси прорабатывают все варианты установок ветровых систем, модернизации энергоисточников в нашей стране и подготовки специалистов в области альтернативных источников энергии.

"Сегодня в Германии доля возобновляемых энергоресурсов составляет 15 %, - отметил  Хармут Шнайдер, заместитель генерального директора по энергетике Федерального министерства экономики и технологий ФРГ. - Есть перспектива  установки ветровых систем в Беларуси. Интерес вызывают разработки немецких специалистов в области биотоплива – в Германии введено обязательство использовать экологически чистые смеси в топливе . В этих сферах тоже открываются интересные проекты сотрудничества с Беларусью." 

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
14 мая 2008 08:11

Акция "Минус 60 Ватт в каждой квартире" позволит ежегодно экономить 465 миллионов киловатт электроэнергии

13 мая 2008 17:44

Беларусь и Санкт-Петербург сегодня обсудили вопросы расширения дальнейшего сотрудничества

13 мая 2008 17:44

Новейшие достижения науки и техники на Белорусском промышленном форуме