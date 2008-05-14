Немецкие энергетики привезли в Минск портфель с проектами по энергобезопасности

Перспективы сотрудничества предприятий двух стран обсуждали сегодня на первом белорусско-германском энергетическом форуме.

Стороны договорились заключить контракт о работе экспериментальных биогазовых установок на территории белорусских животноводческих ферм. Сейчас энергетики Германии и Беларуси прорабатывают все варианты установок ветровых систем, модернизации энергоисточников в нашей стране и подготовки специалистов в области альтернативных источников энергии.

"Сегодня в Германии доля возобновляемых энергоресурсов составляет 15 %, - отметил Хармут Шнайдер, заместитель генерального директора по энергетике Федерального министерства экономики и технологий ФРГ. - Есть перспектива установки ветровых систем в Беларуси. Интерес вызывают разработки немецких специалистов в области биотоплива – в Германии введено обязательство использовать экологически чистые смеси в топливе . В этих сферах тоже открываются интересные проекты сотрудничества с Беларусью."

