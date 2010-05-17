Немецкие бизнесмены с визитом в Беларуси

В Минске в торгово-промышленной палате проходит первое заседание Делового Совета «Саксония-Беларусь». Стороны представили инвестиционные проекты и обсуждают перспективы дальнейшего делового сотрудничества.

А оно без малого насчитывает 20 лет. За это время бизнесмены реализовали не один совместный проект. Так в строительстве завода по выпуску автомобилей одного из ведущих мировых концернов в Лейпциге принимали участие компании из Беларуси.

Вольфганг Топф, президент торгово-промышленной палаты города Лейпцига (Германия):

– Законодательство должно всегда идти навстречу предпринимателю. Таким шагом можно назвать указ президента вашей страны о малом и среднем бизнесе. Предприниматели хотят либерализации. А ее основой является диалог: диалог между политиками, бизнесменами и всемирным банком. Насколько я проинформирован, многое из перечисленного в Беларуси уже сделано.

Маттиас Рос, директор немецкой выставочной компании:

– Мы организуем выставки, как в Беларуси, так и в Германии. Тесно сотрудничаем с МинскЭкспо. Сегодня едем в Витебск на переговоры с потенциальными партнерами.