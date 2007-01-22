Нелегальных таксистов в Беларуси станет меньше

Уже в ближайшие месяцы те, кто занимается частным извозом, поменяют номерные знаки. Они будут желтого цвета с буквами ТАХ, что позволит отличить машины от нелегальных извозчиков не только сотрудникам милиции, но и простым гражданам. В выявлении нелегалов правоохранители рассчитывают на помощь извозчиков, имеющих лицензии. Такая мера, по их мнению, станет не менее действенной, чем ужесточение ответственности за нелегальный частный извоз и проведение рейдов по выявлению нарушителей.