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Нелегальных таксистов в Беларуси станет меньше

22 января 2007 14:43
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Уже в ближайшие месяцы те, кто занимается частным извозом, поменяют номерные знаки. Они будут желтого цвета с буквами ТАХ, что позволит отличить машины от нелегальных извозчиков не только сотрудникам милиции, но и простым гражданам. В выявлении нелегалов правоохранители рассчитывают на помощь извозчиков, имеющих лицензии. Такая мера, по их мнению, станет не менее действенной, чем ужесточение ответственности за нелегальный частный извоз и проведение рейдов по выявлению нарушителей.
# Экономика

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