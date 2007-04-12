Нефтепереработка в Беларуси должна соответствовать мировым стандартам

Как было отмечено, нефтеперерабатывающая промышленность страны стремится выйти на самый высокий уровень развития, повысить конкурентоспособность продукции, активизировать их поставки на мировой рынок. Суммарный объем переработки нефти на белорусских заводах к 2011 году возрастет до 25 млн. тонн в год. При этом вся продукция будет соответствовать Евро-4 и Евро-5, т.е. европейским и мировым стандартам. Это станет возможным в результате реализации программ реконструкции "Мозырского НПЗ" и "Нафтана".
В настоящее время объем переработки составляет около 22 млн. тонн, подчеркнула представитель "Белнефтехима". Освоение месторождений нефти за рубежом становится основой внешней политики Беларуси. В перспективе поставщиками нефти для Беларуси будет не только Россия, но и Азербайджан, Венесуэла. К добыче "черного золота" в этой южноамериканской стране специалисты рассчитывают приступить уже в этом году.