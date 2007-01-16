Нефть пошла на заводы

Российская нефть поставок 2007 года поступает на белорусские предприятия. Так Мозырский нефтеперерабатывающий завод в настоящее время работает с уровнем загрузки более 25 тысяч тонн в сутки по сырью.

Напомним, что 12 января в Москве главы правительств Беларуси и России подписали межправительственное соглашение о мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Согласно документу Россия снизила для Беларуси на 2007 год размер вывозной таможенной пошлины на нефть со $180 до $53.

Более 28 тысяч тонн Российской нефти поставок 2007 года ежедневно перерабатывает и "Нафтан". Предприятие работает стабильно, уровень переработки нефти остался таким же, как и в прошлом году. Сейчас экономисты подсчитывают уровень рентабельности продукции. Реализация начатых ранее инвестиционных проектов на предприятии продолжается. Модернизацию производства будут вести с учетом новых экономических условий.