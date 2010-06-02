Нефть может стать еще одной сферой экономического сотрудничества Беларуси и Азербайджана

Теперь белорусские и азербайджанские специалисты активно работают над тем, чтобы эта идея воплотилась жизнь.

Николай Паскевич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджанской республике:

Азербайджан поставляет свою нефть на американский континент. Их заинтересовала возможность получения нашей венесуэльской нефти для поставок Азербайджана на американский континент. А мы можем получить их нефть в Украине. Конечно, это повышает экономическую целесообразность и рентабельность таких поставок.

Если его все — Каспий с нефтяными месторождениями, то наше все — трудолюбие и умение себя преподнести. И если говорить об этой дружбе — нельзя оставить без внимания один маленький, но существенный факт. Уже очень скоро вот эта самая набережная (см. видео - ред.) руками белорусских архитекторов превратится в бульвар протяженностью 17 километров. Причем, 3 из них — станут уголком, посвященным Беларуси.

К слову, таким вниманием со стороны Азербайджана не окружалась не одна страна. Хотя посольский городок с белорусским колоритом и приморский бульвар с яркой вечерней подсветкой не единственный проект белорусских архитекторов в Баку. В целом разработкой генплана азербайджанской столицы — как ни странно тоже занимаются в Минске.

Валентина Назарук, начальник управления проектных работ, градостроительства и архитектуры Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь:

Город находится практически на нефтяных слоях, проветривание города может осуществляться только с севера на юг (такова роза ветров этого города), находится он на склонах. Нами была предложена концепция зеленых бульваров.

Анна Бунькова, Юлия Романович и Андрей Сержантов, телекомпания СТВ