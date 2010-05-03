Нефть из Венесуэлы. Окончательно посчитать выгоду можно будет лишь после продажи нефтепродуктов

Модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов — единственный путь к высокорентабельной работе венесуэльской схемы.

За стенами Мозырского НПЗ прямо сейчас проходит разгрузка очередной партии венесуэльской нефти. Второй по счёту железнодорожный состав строго по графику прибыл на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. До конца следующей недели все 80 тысяч тонн купленной за океаном нефти окажутся на белорусском предприятии.

Девять тысяч километров по океану и почти тысяча по рельсам. Покрыть транспортные затраты планируют только за счёт отличного качества продукта. Сорт нефти «Санта Барбара» с низким содержанием серы — отличное сырьё для производства дорогостоящих бензинов. Экономическая стратегия проста: произвести максимум высокооктановых бензинов и выгодно реализовать их на экспорт. Однако окончательно посчитать выгоду можно будет лишь после продажи нефтепродуктов. Пока же специалисты просчитывают новые маршруты.

Владимир Зубков генеральный директор «Белорусской нефтяной компании»:

Рассматриваются все возможные варианты, альтернативные существующему (первой партии, прошедшей через Украину). Объёмы могут вырасти до 10 миллионов тонн нефти.



Удвоиться объёмы венесуэльской нефти могут, прежде всего, за счёт открытия северного пути. Возможности прибалтийских портов уже изучают отечественные специалисты. В Беларусь венесуэльская нефть может попасть, например, через Каунас: правда, уже не в Мозырь, а в Новополоцк. Но до этого глубину переработки нефти на «Нафтане» нужно повысить минимум до 92%. Модернизация обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов — единственный путь к высокорентабельной работе венесуэльской схемы.



Сергей Сидорский премьер-министр Республики Беларусь:

На этом заводе мы можем сделать это уже в этом году. Подтянем вопросы по «Нафтану». Таким образом, два завода станут глубоко перерабатывать нефть, освоят европейскую культуру производства. Технологический опыт производства позволит нам торговать на экспорт с учетом всех издержек, которые возможны сегодня в рыночной экономике.

80 тысяч тонн из первой партии венесуэльской нефти в Мозыре переработают до конца мая. К тому времени уже должна быть создана и белорусско-венесуэльская компания по транспортировке черного золота. Она станет новым игроком на европейском рынке нефтепродуктов.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Мозырь.

