Неэффективные предприятия уйдут с молотка

Президент Беларуси подписал Указ "О порядке и условиях продажи убыточных государственных организаций".Приобрести их в собственность можно будет на конкурсной основе. Начальная цена - 20 % оценочной стоимости, а в отдельных случаях она составит одну базовую величину, то есть 35 тысяч рублей. Потенциальные покупатели должны предоставить инвестиционный проект, прошедший экспертизу. Также они будут обязаны сохранить на предприятиях рабочие места, реализовывать социальные программы. Кроме того, новый владелец возьмет на себя долги организации.



Реализация Указа, по словам специалистов, сократит число убыточных предприятий и будет способствовать росту инвестиций в экономику страны. Уже сейчас подготавливается перечень предприятий, которые могут попасть под действие Указа. По данным за 11 месяцев прошлого года - в стране 192 государственные организации работали с убытками на протяжении трех лет и более.