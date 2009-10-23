Недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности будет использоваться более эффективно

В частности, речь идет о доходах от арендной платы.

Раньше ими полностью распоряжалось предприятие, которому государство в свое время передало помещения в безвозмездное пользование. Теперь же часть выручки от аренды этих помещений будет перечисляться в республиканский бюджет. Аналогичные выплаты будут производить также республиканские унитарные предприятия и учреждения, администрации свободных экономических зон и другие организации, имеющие в хозяйственном ведении недвижимое имущество республиканской собственности.

Принципиальной позицией Указа стало упразднение как таковой Республиканской комиссии по упорядочению использования административных зданий, сооружений, производственных помещений и других объектов государственной собственности.

— Применяются понижающие коэффициенты для инфраструктуры поддержки предпринимательства, предусмотрен порядок понижающих коэффициентов для общественных организаций. Очень важно, что Совет министров теперь будет регулировать эти вопросы. Раньше этим занималась комиссия, и норма — кто всё-таки отвечает за всю систему арендных отношений в стране — чётко прописана не была. Данным Указом чётко регулируется вся палитра многообразных отношений в сфере аренды, — отметил Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.