Небюджетное образование: россияне предпочитают готовиться к 1 сентября в белорусских магазинах

Причина банальна — собрать портфель и одеть школьника у нас заметно дешевле. Да и качество, как отмечают родители российских школьников, на порядок выше того, что предлагают их отечественные магазины.

Новый учебный год для нее и без тетрадей — прописная истина. 1 сентября семье Маргариты Ивановны снова влетит отнюдь не в копеечку.

Маргарита Заморайченкова:

Сегодня видела на рынке, покупали костюм на девочку — 2400 рублей. Это дорого по сельской местности, зарплаты ведь небольшие совсем.

В прошлом году только пиджак и брюки для первоклассника Артема обошлись в несколько тысяч рублей — солидные деньги по поселковым меркам. А потому в нынешнем предучебном сезоне на семейном совете решили: иного, чем другого, выхода нет!

Маргарита Заморайченкова:

В Витебск — а куда еще? Например, 3500 рублей в прошлом году заплатили за костюм, а в Беларуси нынче 900 рублей костюм — уже посмотрели.

Наталья Романовская:

Мы собрались к вам в Беларусь — у вас дешевле. В основном, все наши рудняне ездят к вам детей одевать — все выгодней у вас покупать, и качество у вас получше.

Такую точку зрения лучше слов подтверждают цифры на автономерах под магазинами того же Витебска. Российские машины не то что «попадаются» — стоят в рядок, причем, и в будни. Возможно, на этой же парковке оставил «железного коня» и Алексей Сидоров. Мужчина признается: для него это не первый безграничный шоппинг.

Российские цены, по мнению Алексея Владимировича, из объективности давно выпали. По семейным подсчетам, на разнице витебских и смоленских расценок можно собрать в школу как минимум еще одного ребенка.

Чтобы проверить, действительно ли дороже и насколько, мы отправились не в сельские магазины или пафосные торговые центры, а на традиционную школьную ярмарку в Смоленске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот и самый независимый эксперт: бабушка Тамара — как раз хочет приодеть внука-семиклассника. Костюмчик по цене завесил почти на 3000 российских рублей — это примерно полмиллиона на белорусские деньги. И это не импорт, а отечественный производитель. Впрочем, Тамара Ивановна даже такому ценнику очень обрадовалась — намного дешевле, чем в магазинах.

Парадокс, но на школьном базаре со школьной форме явная напряженка: пиджаки и брюки мы обнаружили лишь в трех палатках из нескольких десятков. Самым дешевым вариантом оказался комплект за 250 тысяч на белорусские деньги. Это при том, что, к примеру, в Витебске, около 200 тысяч — фактически самый дорогой. Бантик с бижутерией от российского производителя завесил на стоимость целой белорусской блузки. Наши рубашки стоят по-разному — есть и за 70, есть и за 100 тысяч. А вот сравнить цены на аналогичную продукцию российского производства, у нас, при всем желании не получилось.

Юлия Еленцова, продавец:

Мне бы хотелось торговать нашими российскими рубашками, но их нет.

Производитель — набор иероглифов, причем, продавец даже не может объяснить, откуда и какого состава эти блузки. Самой дешевой рубашкой из так и не опознанного государства оказалась за 300 рублей — примерно 50 тысяч на белорусские. Правда, ассортимент на вешалке больше напоминает секонд-хенд. А вот блузки чуть-чуть поприличнее стоят и вдвое, и даже втрое дороже.

В Беларуси за те же деньги можно купить костюм или, к примеру, затариться тетрадями на год вперед. К слову, на этот товар цены что в России, что в нашей стране — практически один в один. Наши 48 листов — в среднем 3000-3500 рублей, в России — почти 4000 рублей.

А вот с рюкзаками совсем другая история. В Беларуси найти скромный ранец можно даже за 30 тысяч, в России — не дешевле сотни на наши деньги. Рюкзаки из Витебска и Минска на ярмарке в Смоленске разбирают куда активнее, чем портфели из палаток по соседству. У конкурентов дороже почти вдвое. А потому многие посетители, по опыту, сразу идут в белорусский павильон.

Эльвира Малецкая, продавец:

Хорошее качество. У нас даже постоянные покупатели есть, на протяжении пяти лет.

Собрать ребёнка в школу — 10 тысяч российских рублей, если не больше. Белорусские мамы Татьяна и Наталья соглашаются: собрать ребенка в школу — удовольствие не дешевое, но обойдется никак не в два миллиона.

Галина Щербакова, начальник коммерческого отдела магазина (г. Витебск):

Если в прошлом торговля активизировалась только в августе, в этом — с июня-июля, сейчас покупатели более активны.

На школьные товары в Беларуси ограничена торговая надбавка. В некоторых магазинах первосентябрьскую продукцию можно купить в рассрочку, а многодетным семьям на подготовку к школе выделят единовременное социальное пособие.

А вот многодетная мама из России Наталья сетует: единственная помощь — сыну-шестикласснику дали комплект учебников в школе. Сложно — это при том, что школьников в семье пока только двое. Наталья признается: даже боится представить, какой будет жизненная математика, когда младший сын тоже отправится в первый класс.

Наталья Куневич:

3 комплекта учебников, тетрадей, 3 дневника, 3 пенала — у нас пенал несчастный стоит 200 рублей.

Портфель, похоже, будет таким же неподъемным, как и суммы. И погрызть гранит науки в этом случае не получится, ведь если учебники быстро придут в негодность, их не удастся перепродать, а, значит, отложить хоть что-то к следующему году.

Наталья Куневич:

Покупали с рук — отдали 1000 российских рублей, а если новый — порядка 1500.

Людмила Степановна, сама в прошлом учитель, говорит не столько о подготовке детей к школе, сколько школы — к детям. Ее дом находится в какой-то паре десятков метров от классов, полок с учебниками и учительской, в которой коротала не одну перемену. Правда, теперь, рассказывает, зайти в здание школы — словно пройти полосу препятствий.

А вот школьный музей в этом учебном году не откроется вовсе. Не надо быть специалистом, чтобы видеть: здание в аварийном состоянии, и пускать сюда детей просто опасно. Хотя бы потому, что до редких экспонатов ученики этой школы могут попросту не дойти. Музей, теперь напоминающий чью-то недосмотренную дачу, больше не увидит юных посетителей. Его не станут ремонтировать и готовить к новому учебному году — дешевле заколотить двери и повесить замок на хилую конструкцию. Но куда больше и местных, и Людмилу Степановну волнует популярная у ребят дорога к знаниям — разваливающийся мост. И вот здесь, неизвестно сколько воды утечет, пока взрослые не сдадут на «отлично» этот урок.